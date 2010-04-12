Тампакс тампакс: я пробовал - сникерс вкуснее! (Петросян).
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:03
Re: Валютный рынок в контексте
Тампакс тампакс: я пробовал - сникерс вкуснее! (Петросян).
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:05
Я вообще-то процитировал Зебру. Кроме того, у нас слово "негр" и "цыгане" не носит отрицательного смысла (в отличие от "жид"). Возможно, в Америке это иначе.
А наши "антидискриминационники" порой увлекаются и перегибают палку (так же, как, на мой взгляд, и на Западе).
Точнее можно? Черги за мол продуктами тоже помню, сам стоял за молоком для ребёнка. Но это уже 1988. Т.е. это уже развал Союза и то, о чём пишет buratinyo.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 24 чер, 2018 20:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:07
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:15
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:19
Ви так пишите, наче у США ніколи не було "Сатурна-5" чи "Спейс Шаттла". Не треба важкого носія США - і не виробляють його. Вони і MX познімали з озброєння (через недоцільність).
Треба буде - зроблять.
Як там в рф справи з виробництвом матриць для тепловізорів? Досі не підкупили французів, щоб поділилися секретами, чи вже вдалося?
Востаннє редагувалось centurionus в Нед 24 чер, 2018 20:33, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:21
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:22
Новини Чемпіонату Світу з футболу (Лібо - вчись!!!)
Востаннє редагувалось tea в Нед 24 чер, 2018 20:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:23
Re: Валютный рынок в контексте
buratinyo взагалі то написав про черги в 90-ті, поста вже не бачу.
Міста в союзі були поділені на 3 категорії по постачанню. Якщо в 1-ій було добре, у другій прийнятно, то в третій, а це райцентри більшість обласних, зовсім інакше. І ще навіть за Брєжнєва ніякої ковбаси по 2.2 у вільному продажі не було. В тому і проявлялась нежиттєздатність системи, що ракети і потужний ВПК не міг замістити продуктів першої і не першої необхідності.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:24
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Нед 24 чер, 2018 20:29
Re: Валютный рынок в контексте
Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як?
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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