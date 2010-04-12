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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5240524152425243

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:39

  Ой+ написав:І ще навіть за Брєжнєва ніякої ковбаси по 2.2 у вільному продажі не було.


Было. Но не везде. В Киеве, Одессе, Молдавии, Эстонии, в Москве, в Питере было без проблем. И несколько видов. Возможно в райцентрах и не было, вот это честно не помню. Также могу лично засвидетельствовать, что в это же время в так называемой нечерноземной зоне РСФСР от Рязани до Костромы, в Таджикистане и Туркмении люди жили как свиньи. В Киргизии помню дети пили воду прямо из речки в то время как чуть выше по течению коровы срали прямо в эту речку. Водопровода и другой питьевой воды там не было.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:40

  freeze написав:
  ЛАД написав:подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами

Любил газету Труд, можно было заодно почитать познавательные материалы.

  ЛАД написав:Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было.

Я осознано помню в 70-е годы заваленные прилавки в Тирасполе, и горы овощей и фруктов, огурцы, помидоры, арбузы по 5 копеек, персики, абрикосы по 10 копеек. Там был фантастический по размерам так называемый пальметный сад, который просрали буквально через несколько лет после развала. Мясо филеечка, огузок, грудинка. Водочка трех видов. Вина немеренно, магазин Вина Молдавии - Букета Молдавии видов под 10, а вина видов под 100, каждое село выпускало свою марку вина - Гратиешты Негру де Пуркарь, Дурдулешты Негру де Пуркарь и тд. Никто не мог представить что через несколько лет какие-то люди нетрадиционной ориентации могут поссорить до убийств друзей молдаван, украинцев, русских, ввергнуть их в хаос убийств.
Знакомые из Владимира, Иваново приезжали в Одессу, в Тирасполь и говорили - вон он какой коммунизм, у нас один вид колбасы с жиром и то с утра очередь занимать надо. Эти русские полные лохи , жили как оборвыши и ради геополитических целей закармливали окраины империи, это же надо быть такими тупыми, кормили сраную Кубу, Африку, республики Союза - Эстония была конфетка, а сами жили как рвань в сравнении конечно.
Вот менталитет тупорылый у людей.

Более популярны были "Правда". "Известия" и "Комсомолка". :)
Конец Вашего поста, я так понимаю, сарказм. :)

centurionus
Шаттл был, но, вопреки ожиданиям, оказался экономически неэффективным.
Треба буде - зроблять

Зроблять і роблять, але поки що немає. Заплановано, здається, на 2020.

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Цены на обществ. транспорт повышают не только в Харькове, но и по всей Украине. Зато доллар стабильный и даже падает. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:48

  Василь-Рівне написав:
  buratinyo написав:Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%

Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ :twisted: щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також :twisted: . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як? :twisted:

Извините, я понимаю,что пайку надо отрабатывать, но это у вас на протяжении многих лет очень плохо выходит!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:55

  Василь-Рівне написав:
  buratinyo написав:Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%

Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ :twisted: щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також :twisted: . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як? :twisted:

Васёк, разъясните нам, тупым, разницу между ростом и приростом за период. Или хотя бы дайте ссылку на "фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv". Буду искренне признателен.
И вопрос - жалобу на хамство на себя сами напишите?

P.s. ДС, это опять я "задираюсь"?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 20:57

  Василь-Рівне написав:
  buratinyo написав:Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%

Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ :twisted: щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як?

:mrgreen: Вот в этих словах весь василь, позорящий свой город Рівне. Что с него взять?

Mykhaylo Demkiv? Это тот недавно принятый сотрудник в министерство пропаганды, который в первый рабочий день потерял методичку? :mrgreen: Это он нарисовал график, на котором ВВП в в 1998 году было выше ВВП 2000-2004 годов (годов с рекордным ростом ВВП в Украине)?

Вот му***. :mrgreen:
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Это он нарисовал график, на котором ВВП в в 1998 году было выше ВВП 2000-2004 годов (годов с рекордным ростом ВВП в Украине)?

Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:

к ВВП України
в гривнях (млрд)
(1987—1995 роки
вказано в карбованцях) ВВП України
в доларах США (млрд) ВВП України
на одну особу
в гривнях
(1987—1995 роки
вказано в карбованцях) ВВП України
на одну особу
в доларах США Ріст фізичного
ВВП України (%) Ріст фізичного
ВВП України
на одну особу (%)
1987 н.д. 64,1 ▲ н.д. 1249,4 ▲ н.д. н.д.
1988 н.д. 74,7 ▲ н.д. 1449,9 ▲ 2,6 ▲ 2,1 ▲
1989 н.д. 82,7 ▲ н.д. 1597,5 ▲ 3,9 ▲ 3,4 ▲
1990 167 ▲ 81,5 ▼ 3000 ▲ 1569,7 ▼ -6,4 ▼ -6,6 ▼
1991 299 ▲ 77,5 ▼ 6000 ▲ 1489,7 ▼ -8,7 ▼ -8,9 ▼
1992 5033 ▲ 73,9 ▼ 97000 ▲ 1417,9 ▼ -9,9 ▼ -10,2 ▼
1993 148273 ▲ 65,6 ▼ 2842000 ▲ 1258,1 ▼ -14,2 ▼ -14,1 ▼
1994 1203769 ▲ 52,5 ▼ 23184000 ▲ 1012,1 ▼ -22,9 ▼ -22,6 ▼
1995 5451642 ▲ 48,2 ▼ 105793000 ▲ 935,9 ▼ -12,2 ▼ -11,5 ▼
1996 81,5 ▼ 44,5 ▼ 1595 ▼ 872,7 ▼ -10,0 ▼ -9,3 ▼
1997 93,4 ▲ 50,2 ▲ 1842 ▲ 991,2 ▲ -3,0 ▼ -2,2 ▼
1998 102,6 ▲ 41,9 ▼ 2040 ▲ 835,3 ▼ -1,9 ▼ -1,2 ▼
1999 130,4 ▲ 31,6 ▼ 2614 ▲ 635,8 ▼ -0,2 ▼ 0,6 ▲
2000 176,1 ▲ 31,3 ▼ 3582 ▲ 635,7 ▼ 5,9 ▲ 6,7 ▲
2001 211,2 ▲ 38,0 ▲ 4340 ▲ 780,7 ▲ 8,8 ▲ 10,0 ▲
2002 234,1 ▲ 42,4 ▲ 4855 ▲ 879,5 ▲ 5,3 ▲ 6,6 ▲
2003 277,4 ▲ 50,1 ▲ 5801 ▲ 1048,5 ▲ 9,5 ▲ 10,5 ▲
2004 357,5 ▲ 64,9 ▲ 7535 ▲

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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