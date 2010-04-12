freeze написав:

ЛАД написав: подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами

ЛАД написав: Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было. Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было.

Любил газету Труд, можно было заодно почитать познавательные материалы.Я осознано помню в 70-е годы заваленные прилавки в Тирасполе, и горы овощей и фруктов, огурцы, помидоры, арбузы по 5 копеек, персики, абрикосы по 10 копеек. Там был фантастический по размерам так называемый пальметный сад, который просрали буквально через несколько лет после развала. Мясо филеечка, огузок, грудинка. Водочка трех видов. Вина немеренно, магазин Вина Молдавии - Букета Молдавии видов под 10, а вина видов под 100, каждое село выпускало свою марку вина - Гратиешты Негру де Пуркарь, Дурдулешты Негру де Пуркарь и тд. Никто не мог представить что через несколько лет какие-то люди нетрадиционной ориентации могут поссорить до убийств друзей молдаван, украинцев, русских, ввергнуть их в хаос убийств.Знакомые из Владимира, Иваново приезжали в Одессу, в Тирасполь и говорили - вон он какой коммунизм, у нас один вид колбасы с жиром и то с утра очередь занимать надо. Эти русские полные лохи , жили как оборвыши и ради геополитических целей закармливали окраины империи, это же надо быть такими тупыми, кормили сраную Кубу, Африку, республики Союза - Эстония была конфетка, а сами жили как рвань в сравнении конечно.Вот менталитет тупорылый у людей.