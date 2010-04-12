Ой+ написав:І ще навіть за Брєжнєва ніякої ковбаси по 2.2 у вільному продажі не було.
Было. Но не везде. В Киеве, Одессе, Молдавии, Эстонии, в Москве, в Питере было без проблем. И несколько видов. Возможно в райцентрах и не было, вот это честно не помню. Также могу лично засвидетельствовать, что в это же время в так называемой нечерноземной зоне РСФСР от Рязани до Костромы, в Таджикистане и Туркмении люди жили как свиньи. В Киргизии помню дети пили воду прямо из речки в то время как чуть выше по течению коровы срали прямо в эту речку. Водопровода и другой питьевой воды там не было.
ЛАД написав:подтирались, простите, обычно в 50-60-е (да и в 70-е) обычно газетами
Любил газету Труд, можно было заодно почитать познавательные материалы.
ЛАД написав:Хорошо помню, как восторгались "изобилием" в наших магазинах командировочные из РФ и др. У нас, действительно, проблем с мол. продуктами, колбасой, каким-никаким мясом (правда, больше и лучше покупалось на базаре) по большей части не было.
Я осознано помню в 70-е годы заваленные прилавки в Тирасполе, и горы овощей и фруктов, огурцы, помидоры, арбузы по 5 копеек, персики, абрикосы по 10 копеек. Там был фантастический по размерам так называемый пальметный сад, который просрали буквально через несколько лет после развала. Мясо филеечка, огузок, грудинка. Водочка трех видов. Вина немеренно, магазин Вина Молдавии - Букета Молдавии видов под 10, а вина видов под 100, каждое село выпускало свою марку вина - Гратиешты Негру де Пуркарь, Дурдулешты Негру де Пуркарь и тд. Никто не мог представить что через несколько лет какие-то люди нетрадиционной ориентации могут поссорить до убийств друзей молдаван, украинцев, русских, ввергнуть их в хаос убийств. Знакомые из Владимира, Иваново приезжали в Одессу, в Тирасполь и говорили - вон он какой коммунизм, у нас один вид колбасы с жиром и то с утра очередь занимать надо. Эти русские полные лохи , жили как оборвыши и ради геополитических целей закармливали окраины империи, это же надо быть такими тупыми, кормили сраную Кубу, Африку, республики Союза - Эстония была конфетка, а сами жили как рвань в сравнении конечно. Вот менталитет тупорылый у людей.
Более популярны были "Правда". "Известия" и "Комсомолка". Конец Вашего поста, я так понимаю, сарказм.
centurionus Шаттл был, но, вопреки ожиданиям, оказался экономически неэффективным.
Треба буде - зроблять
Зроблять і роблять, але поки що немає. Заплановано, здається, на 2020.
pesikot Цены на обществ. транспорт повышают не только в Харькове, но и по всей Украине. Зато доллар стабильный и даже падает.
buratinyo написав:Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%
Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як?
Извините, я понимаю,что пайку надо отрабатывать, но это у вас на протяжении многих лет очень плохо выходит!
buratinyo написав:Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%
Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як?
Васёк, разъясните нам, тупым, разницу между ростом и приростом за период. Или хотя бы дайте ссылку на "фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv". Буду искренне признателен. И вопрос - жалобу на хамство на себя сами напишите?
buratinyo написав:Ваш же левый график гласит, что ВВП вырос сразу на 20%
Боже це ж яким потрібно бути ТУПИМ щоб плутати РІСТ ВВП до ПРИРОСТУ ВВП за відповідний період. Ну немає слів і до тупості ЛАДу також . Перепрошую - вирвалась правда з нутрощів. Ну невже Ви такі примітивні, що навіть не здатні осилити простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv. А гуглом ніхто Вас так і не навчив користуватися? Га? Ну от і як ТУТ з Вами дискутувати? Як?
Вот в этих словах весь василь, позорящий свой город Рівне. Что с него взять?
Mykhaylo Demkiv? Это тот недавно принятый сотрудник в министерство пропаганды, который в первый рабочий день потерял методичку? Это он нарисовал график, на котором ВВП в в 1998 году было выше ВВП 2000-2004 годов (годов с рекордным ростом ВВП в Украине)?
Вот му***.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
гуляйполе написав:Перес де Куэльяр В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше
Приїзджайте таритись непотрібним у місто Лева! ... кожна друга обміка світить /15-17
ПРОДАЮТЬ ЧАС КУРС СУМА ТЕЛЕФОН 22:18 26,15 5 000 $ Стрийська / Наукова Обмін Валют, можна частинами, Обмін Валют 098 xxx-x 5-47 22:02 26,15 10 000 $ Стрийська Наукова, кантор, можна частинами, Обмін Валют 097 xxx-x 4-95 19:58 26,14 6 000 $ Городоцька 16, кантор 00 -24 поруч фокстрот, можна частинами 068 xxx-x 1-73
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Васёк, Вас долго не было. Думаете, кто-то сильно соскучился? Если опять пропадёте, плакать никто не станет (ну, может, пару человек). И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv". Вы обладаете удивительным даром отвечать не на тот вопрос, кот. Вам задали. И ещё раз - жалобу на своё хамство сами напишете?