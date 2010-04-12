Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11
Re: Валютный рынок в контексте
Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 чер, 2018 21:25, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:28
Приїзджайте таритись непотрібним у місто Лева!
... кожна друга обміка світить /15-17
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Додано: Нед 24 чер, 2018 21:40
Васёк, Вас долго не было. Думаете, кто-то сильно соскучился? Если опять пропадёте, плакать никто не станет (ну, может, пару человек).
И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".
Вы обладаете удивительным даром отвечать не на тот вопрос, кот. Вам задали.
И ещё раз - жалобу на своё хамство сами напишете?
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
Ок , для особливо ... показую на картинці як користуватися сервісом пошуку гугл:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:53
Тут некоторые меня недалеким обзвали,ну да ладно,наверно вы были ближе к корыту в те времена,раз такая ностальгия по совку,и были далеки от простой жизни.Вспомнилось,ехали на полигон для стрельб в Казахстане 1982г, на долгой остановке в какойто богом забытой станции, поиграли в футбол с местной чумазой детворой,вы бы видели их счастье,когда оставили им старый мяч. Купить в магазинах чтото стоящее можно было только в конце месяца,отстояв километровую очередь,колбаса по 2.20 и по 2.80 была,молочка была,причем натуральной она была не из любви советского производителя к гражданам,а изза недоразвитости технологий,и таки да с гигиеническими простейшими вещами промышленность не могла справиться ,но ракеты были, служил на С300-по тем временам
продвинутейшач штука ,а граждане должны были газетками пользоваться,а так да,было очень весело,ведь мы были моложе на пол жизни
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