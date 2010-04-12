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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5240524152425243

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Это он нарисовал график, на котором ВВП в в 1998 году было выше ВВП 2000-2004 годов (годов с рекордным ростом ВВП в Украине)?

Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 чер, 2018 21:25, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:28

  гуляйполе написав:Перес де Куэльяр
В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше

Приїзджайте таритись непотрібним у місто Лева! :D
... кожна друга обміка світить /15-17

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22:18 26,15 5 000 $
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:40

  Василь-Рівне написав:
  buratinyo написав:Это он нарисовал график, на котором ВВП в в 1998 году было выше ВВП 2000-2004 годов (годов с рекордным ростом ВВП в Украине)?

Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зображення

Васёк, Вас долго не было. Думаете, кто-то сильно соскучился? Если опять пропадёте, плакать никто не станет (ну, может, пару человек).
И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".
Вы обладаете удивительным даром отвечать не на тот вопрос, кот. Вам задали.
И ещё раз - жалобу на своё хамство сами напишете? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".

Ок , для особливо ... показую на картинці як користуватися сервісом пошуку гугл:
Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:53

Тут некоторые меня недалеким обзвали,ну да ладно,наверно вы были ближе к корыту в те времена,раз такая ностальгия по совку,и были далеки от простой жизни.Вспомнилось,ехали на полигон для стрельб в Казахстане 1982г, на долгой остановке в какойто богом забытой станции, поиграли в футбол с местной чумазой детворой,вы бы видели их счастье,когда оставили им старый мяч. Купить в магазинах чтото стоящее можно было только в конце месяца,отстояв километровую очередь,колбаса по 2.20 и по 2.80 была,молочка была,причем натуральной она была не из любви советского производителя к гражданам,а изза недоразвитости технологий,и таки да с гигиеническими простейшими вещами промышленность не могла справиться ,но ракеты были, служил на С300-по тем временам
продвинутейшач штука ,а граждане должны были газетками пользоваться,а так да,было очень весело,ведь мы были моложе на пол жизни :shock:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:11

Но сейчас то все хорошо?
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