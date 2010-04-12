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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5241524252435244

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:53

Тут некоторые меня недалеким обзвали,ну да ладно,наверно вы были ближе к корыту в те времена,раз такая ностальгия по совку,и были далеки от простой жизни.Вспомнилось,ехали на полигон для стрельб в Казахстане 1982г, на долгой остановке в какойто богом забытой станции, поиграли в футбол с местной чумазой детворой,вы бы видели их счастье,когда оставили им старый мяч. Купить в магазинах чтото стоящее можно было только в конце месяца,отстояв километровую очередь,колбаса по 2.20 и по 2.80 была,молочка была,причем натуральной она была не из любви советского производителя к гражданам,а изза недоразвитости технологий,и таки да с гигиеническими простейшими вещами промышленность не могла справиться ,но ракеты были, служил на С300-по тем временам
продвинутейшач штука ,а граждане должны были газетками пользоваться,а так да,было очень весело,ведь мы были моложе на пол жизни :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:11

  pirat-d написав:Вася ровенский и дискутировать?!)) ты ж кроме как нахамить, почернословить ничего не можешь(( дискутировать... кто о чем, а лысый о расческе.

... оооо, як всі тут гарно знають чмо-рівне :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:16

Re: Валютный рынок в контексте

васА - вбийся "апстену"! :lol: :lol: :lol:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:20

  Василь-Рівне написав:
  ЛАД написав:И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".

Ок , для особливо ... показую на картинці як користуватися сервісом пошуку гугл:
......

Ок, Вася, "для особливо ..." гугл по запросу "Mykhaylo Demkiv" даёт весьма много ссылок. Я должен искать ту, где Ваш график или, может, Вы должны её дать, раз ссылаетесь?
И ещё раз - жду от Вас жалобу на самого себя за хамство или автобана как минимум на сутки. :)

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В общем с Вашим постом согласен с небольшой добавкой - подозреваю, и сегодня во многих депрессивных (а, возможно, и не только) районах детвора радовалась бы старому мячу (и не только в Казахстане :) ).
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:25

Re: Валютный рынок в контексте

вася якось недавно ж тут про себе писав, що не так страшні російські воші, як українські гниди! :mrgreen:

вася, може б ти знову поїхав у свою расєю і не прикривася б вишиванкою?

.... але, до кого я то пишу.... - сторож складів з Рівного зараз ще раз наверне оковитої і захропе до ранку :mrgreen: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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