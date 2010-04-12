Тут некоторые меня недалеким обзвали,ну да ладно,наверно вы были ближе к корыту в те времена,раз такая ностальгия по совку,и были далеки от простой жизни.Вспомнилось,ехали на полигон для стрельб в Казахстане 1982г, на долгой остановке в какойто богом забытой станции, поиграли в футбол с местной чумазой детворой,вы бы видели их счастье,когда оставили им старый мяч. Купить в магазинах чтото стоящее можно было только в конце месяца,отстояв километровую очередь,колбаса по 2.20 и по 2.80 была,молочка была,причем натуральной она была не из любви советского производителя к гражданам,а изза недоразвитости технологий,и таки да с гигиеническими простейшими вещами промышленность не могла справиться ,но ракеты были, служил на С300-по тем временам продвинутейшач штука ,а граждане должны были газетками пользоваться,а так да,было очень весело,ведь мы были моложе на пол жизни
ЛАД написав:И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".
Ок , для особливо ... показую на картинці як користуватися сервісом пошуку гугл: ......
Ок, Вася, "для особливо ..." гугл по запросу "Mykhaylo Demkiv" даёт весьма много ссылок. Я должен искать ту, где Ваш график или, может, Вы должны её дать, раз ссылаетесь? И ещё раз - жду от Вас жалобу на самого себя за хамство или автобана как минимум на сутки.
гуляйполе В общем с Вашим постом согласен с небольшой добавкой - подозреваю, и сегодня во многих депрессивных (а, возможно, и не только) районах детвора радовалась бы старому мячу (и не только в Казахстане ).