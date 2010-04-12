Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11
Re: Валютный рынок в контексте
Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 чер, 2018 21:25, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:28
Приїзджайте таритись непотрібним у місто Лева!
... кожна друга обміка світить /15-17
ПРОДАЮТЬ
ЧАС КУРС СУМА
ТЕЛЕФОН
22:18 26,15 5 000 $
Стрийська / Наукова Обмін Валют, можна частинами, Обмін Валют
098 xxx-x 5-47
22:02 26,15 10 000 $
Стрийська Наукова, кантор, можна частинами, Обмін Валют
097 xxx-x 4-95
19:58 26,14 6 000 $
Городоцька 16, кантор 00 -24 поруч фокстрот, можна частинами
068 xxx-x 1-73
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:40
Васёк, Вас долго не было. Думаете, кто-то сильно соскучился? Если опять пропадёте, плакать никто не станет (ну, может, пару человек).
И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".
Вы обладаете удивительным даром отвечать не на тот вопрос, кот. Вам задали.
И ещё раз - жалобу на своё хамство сами напишете?
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:49
Re: Валютный рынок в контексте
Ок , для особливо ... показую на картинці як користуватися сервісом пошуку гугл:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Нед 24 чер, 2018 21:53
Тут некоторые меня недалеким обзвали,ну да ладно,наверно вы были ближе к корыту в те времена,раз такая ностальгия по совку,и были далеки от простой жизни.Вспомнилось,ехали на полигон для стрельб в Казахстане 1982г, на долгой остановке в какойто богом забытой станции, поиграли в футбол с местной чумазой детворой,вы бы видели их счастье,когда оставили им старый мяч. Купить в магазинах чтото стоящее можно было только в конце месяца,отстояв километровую очередь,колбаса по 2.20 и по 2.80 была,молочка была,причем натуральной она была не из любви советского производителя к гражданам,а изза недоразвитости технологий,и таки да с гигиеническими простейшими вещами промышленность не могла справиться ,но ракеты были, служил на С300-по тем временам
продвинутейшач штука ,а граждане должны были газетками пользоваться,а так да,было очень весело,ведь мы были моложе на пол жизни
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45
Re: Валютный рынок в контексте
Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)
Додано: Пон 25 чер, 2018 07:48
Додано: Пон 25 чер, 2018 08:52
Прекращайте считать "угоды". Смотрите на объем торгов, он примерно в 2 раза меньше, чем "угоды", т.к. там каждая операция вносится 2 раза - покупателем и продавцом.
Объемы смотрим
Как видим, за 21.06.18 объем по доллару 259 млн. ровно. Четко в 2 раза меньше угод
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 25 чер, 2018 09:01
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения на рынке гривневого ресурса.
Об этом поведал даже по нынешним меркам намного, с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника, намекая на реальную вероятность терминации вернувшегося в четверг «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .
Обращаем внимание, что к субботе, когда межбанк не работал, индикатор заметно понизился. Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся в пятницу размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 20 855 млн. грн., деньги за которые ушли в НБУ 23-го.
Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.
Евро по сравнению с 23 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 июня по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1656, понизившись до $1,1644 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1645 на открытии торгов в Европе.
Дата: 25 июня 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB
US
|