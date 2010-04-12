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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5241524252435244>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:11

Re: Валютный рынок в контексте

  buratinyo написав:Это он нарисовал график, на котором ВВП в в 1998 году было выше ВВП 2000-2004 годов (годов с рекордным ростом ВВП в Украине)?

Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зображення
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Нед 24 чер, 2018 21:25, всього редагувалось 3 разів.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:28

  гуляйполе написав:Перес де Куэльяр
В Запоріжжі всі обмінки поховали вивіски,приїжджав портрет,на продаж 26.25 те що бачив,може є й трохи дешевше

Приїзджайте таритись непотрібним у місто Лева! :D
... кожна друга обміка світить /15-17

ПРОДАЮТЬ
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22:18 26,15 5 000 $
Стрийська / Наукова Обмін Валют, можна частинами, Обмін Валют
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:40

  Василь-Рівне написав:
  buratinyo написав:Это он нарисовал график, на котором ВВП в в 1998 году было выше ВВП 2000-2004 годов (годов с рекордным ростом ВВП в Украине)?

Серйозно? Буратіно супераналітик-економіст? Для кого ця галіматья пишеться? Тут дехто на відміну від ЛАДа вміє гуглом користуватися:

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BD%D0%B8

Зображення

Васёк, Вас долго не было. Думаете, кто-то сильно соскучился? Если опять пропадёте, плакать никто не станет (ну, может, пару человек).
И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".
Вы обладаете удивительным даром отвечать не на тот вопрос, кот. Вам задали.
И ещё раз - жалобу на своё хамство сами напишете? :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:49

Re: Валютный рынок в контексте

  ЛАД написав:И, кстати, я просил ссылку не на Вики, а на "простецький графік від фінансового аналітика ICU_UA Mykhaylo Demkiv".

Ок , для особливо ... показую на картинці як користуватися сервісом пошуку гугл:
Зображення
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 21:53

Тут некоторые меня недалеким обзвали,ну да ладно,наверно вы были ближе к корыту в те времена,раз такая ностальгия по совку,и были далеки от простой жизни.Вспомнилось,ехали на полигон для стрельб в Казахстане 1982г, на долгой остановке в какойто богом забытой станции, поиграли в футбол с местной чумазой детворой,вы бы видели их счастье,когда оставили им старый мяч. Купить в магазинах чтото стоящее можно было только в конце месяца,отстояв километровую очередь,колбаса по 2.20 и по 2.80 была,молочка была,причем натуральной она была не из любви советского производителя к гражданам,а изза недоразвитости технологий,и таки да с гигиеническими простейшими вещами промышленность не могла справиться ,но ракеты были, служил на С300-по тем временам
продвинутейшач штука ,а граждане должны были газетками пользоваться,а так да,было очень весело,ведь мы были моложе на пол жизни :shock:
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Нед 24 чер, 2018 22:11

Но сейчас то все хорошо?
g2v
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45

Re: Валютный рынок в контексте

Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:48

  g2v написав:Но сейчас то все хорошо?


Красиво завершили слово обильную дискуссию выходного дня о том как плохо жили раньше, прямо по-чеховски. :D
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 08:52

  Василь-Рівне написав:
  buratinyo написав:Межбанк обмельчал до не приличия

Точно? :wink: За 21.06.18 р. Зареєстровано 672 угоди на сумму $518,10 млн по средьозваженому курсу 26,3054.


Прекращайте считать "угоды". Смотрите на объем торгов, он примерно в 2 раза меньше, чем "угоды", т.к. там каждая операция вносится 2 раза - покупателем и продавцом.
Объемы смотрим здесь.
Как видим, за 21.06.18 объем по доллару 259 млн. ровно. Четко в 2 раза меньше угод :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:01

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения на рынке гривневого ресурса.

Об этом поведал даже по нынешним меркам намного, с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн. понизившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника, намекая на реальную вероятность терминации вернувшегося в четверг «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .

Обращаем внимание, что к субботе, когда межбанк не работал, индикатор заметно понизился. Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся в пятницу размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 20 855 млн. грн., деньги за которые ушли в НБУ 23-го.


Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Евро по сравнению с 23 июня по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 июня по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1656, понизившись до $1,1644 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1645 на открытии торгов в Европе.


Дата: 25 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,24 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB

US
дядя Caша
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