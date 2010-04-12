Додано: Пон 25 чер, 2018 10:49

И опять всёпропальщики куда-то запропостились.

А также свидетели секты "теперьтолькавверх", и ордена "Поезд ушел, прицепные вагоны отцеплены".



Не могу понять, цэ зрада чы пэрэмога?

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......