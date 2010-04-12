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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5242524352445245>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:10

Привет из Днепра-2

К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» заметно откатились к 26,15/26,20 UAH/USD. «Начали новую неделю со снижения»,-
был кратким наш консультант.
На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:47

  дядя Caша написав:Привет из Днепра-2

К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» заметно откатились к 26,15/26,20 UAH/USD. «Начали новую неделю со снижения»,-
US

Значить НБУ сьогодні має поповнити свої резерви.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 09:55

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса/Книжка опт: 26,10/26,15. Евро: 1,170/1,174
Interest
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:02

Привет из Днепра-3

C 10.40 котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,17/26,19 UAH/USD. Локальные низы начали выкупать, выравнивая спрос и предложение.

Дата: 25 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.53

Мелкий опт «неформал»

$ 26,13/26,17 UAH/USD
EUR 30,50/30,75 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

Дата: 25 июня 2018 г. на 10.58
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,15/26,22 UAH/USD
€ 30,60/30,75 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,414 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 25 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «вялые».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 25 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:10

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса сегодня покажет курс .08 на продажу
:D
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:18

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.13 равновесие покупок и продаж сохранило цену безналичного «американца» на межбанке на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:48

  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 26,10/26,15.

Харьковские тоже снижаются, хотя и не так рэзко: $ 26.15/26.20
#freesentsov
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
slot
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:49

Re: Валютный рынок в контексте

И опять всёпропальщики куда-то запропостились.
А также свидетели секты "теперьтолькавверх", и ордена "Поезд ушел, прицепные вагоны отцеплены".

Не могу понять, цэ зрада чы пэрэмога?
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:50

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса продает па.12
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:52

Это дополнительный поезд для опоздавших на прошлый :-)
Всё IMHO
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