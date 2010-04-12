Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11

Привет из Днепра-5



Появление на рынке системных игроков снова склонило чашу весов в сторону «зеленых медведей» - котировки доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж около 11.47 снова понизились к 26,160/26,185 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».

До 12.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей и на текущие расходы.



Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне нужды в гривне, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



Дата: 25 июня 2018 г. на 12.12



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,15/26,22 UAH/USD

€ – 30,55/30,80 UAH/EUR

RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB



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