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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5243524452455246>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 10:52

Re: Валютный рынок в контексте

Киев тоже по 26.12 на продаже уже есть
rils33
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:02

26.05-26.08/26.12-26.15
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:04

  Вкладчик1234 написав:Это дополнительный поезд для опоздавших на прошлый :-)

После праздников-поезд снова тронется,смотрите,чтобы состав не остался.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:11

Привет из Днепра-5

Появление на рынке системных игроков снова склонило чашу весов в сторону «зеленых медведей» - котировки доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж около 11.47 снова понизились к 26,160/26,185 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».
До 12.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей и на текущие расходы.

Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне нужды в гривне, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

Отметим, что эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.

По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».

Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.

Дата: 25 июня 2018 г. на 12.12

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,22 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,409/0,416 UAH/RUB

US


дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:27

Re: Валютный рынок в контексте

Всё.
Кина не будет, электричество кончилось.

Посыпались офера па.10

До пророченных 26.08 похоже считанные часы.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:39

Привет из Днепра-6

Меж тем, судя по всему, локальные курсовые низы цен безналичного «американца» на межбанке привлекли внимание регулятора, который предположительно с 12.10 начал анонимно с платформы Matching выкупать долларовые излишки, заморозив цену СКВ на отметке к 26,16/26,18 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.38 Киева.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:44

Re: Валютный рынок в контексте

Наступну зупинку теж ніхто не знає?

Як і приблизної дати?
Tekken
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:46

  Tekken написав:Наступну зупинку теж ніхто не знає?

Як і приблизної дати?

Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.
Trast
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:46

  Captain Obvious написав:Всё.
Кина не будет, электричество кончилось.

Посыпались офера па.10

До пророченных 26.08 похоже считанные часы.

Ох уж эта ваша Одесса!
Не забывайте, у вас особый город.
Харьков гагарин - 26,15/26,22, а вообще 26,12-17/26,21-22.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 11:56

  Trast написав:
  Tekken написав:Наступну зупинку теж ніхто не знає?

Як і приблизної дати?

Я знаю, но не скажу! После праздников опять вырастим немного на копеек так 30.


Не надо быть экспертом, чтобы спрогнозировать, что за длинные выходные к понедельнику 02.07.2018 доллар вырастет на 20-30 коп. по райцентрам. В столице и городах миллионниках на 10-20 коп.

А после понедельника возможны варианты 60% - рост курса, 40% - снижение курса.
Начало августа: стопы на откуп. Пойдём семимильными шагами на 28,2 к декабрю 2018
Yuri_61
 
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