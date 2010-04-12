Додано: Пон 25 чер, 2018 12:34

Привет из Днепра-8



В понедельник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки заметного расширения на рынке гривневого ресурса.



Об этом поведал даже по нынешним меркам намного, с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн. повысившийся объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру понедельника, намекая на реальную вероятность терминации вернувшегося в четверг «медвежьего» тренда рынка «зеленого» безнала на межбанке .



Обращаем внимание, что к субботе, когда межбанк не работал, индикатор заметно понизился. Полагаю, свою скромную роль в этом сыграло состоявшееся в пятницу размещение НБУ своих депозитных сертификатов на сумму 20 855 млн. грн., деньги за которые ушли в НБУ 23-го.



К 10.08, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» заметно откатились к 26,15/26,20 UAH/USD. «Начали новую неделю со снижения»,-

был кратким наш консультант.

На моменте на межбанке преобладает предложение СКВ. Ликвидность низкая.



C 10.40 котировки доллара на межбанке сузили спред до 26,17/26,19 UAH/USD. Локальные низы начали выкупать, выравнивая спрос и предложение.



По состоянию на 11.13 равновесие покупок и продаж сохранило цену безналичного «американца» на межбанке на уровне 26,17/26,19 UAH/USD.



Появление на рынке системных игроков снова склонило чашу весов в сторону «зеленых медведей» - котировки доллара на межбанке под влиянием возобновившихся продаж около 11.47 снова понизились к 26,160/26,185 UAH/USD, провоцируя регулятор на появление там со своим «долларовым пылесосом».

До 12.05 цена СКВ не покидала эту цифру, явно поджидая НБУ с «заливкой» гривни, необходимой бизнесу для бюджетных платежей и на текущие расходы.



Дополуденное снижение цен безналичного доллара на межбанке , вызванное оферами со стороны системных игроков-экспортеров на фоне нужды в гривне, сопровождалось признаками сжатия на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять выросшие с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,50% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



Меж тем, судя по всему, локальные курсовые низы цен безналичного «американца» на межбанке привлекли внимание регулятора, который предположительно с 12.10 начал анонимно с платформы Matching выкупать долларовые излишки, заморозив цену СКВ на отметке к 26,16/26,18 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.38 Киева.



Тренд на стабильность цен сохранился в дальнейшем, не сдвинув котировки «американца» на межбанке с отметки 26,16/26,18 UAH/USD, удерживаясь на месте сбалансированной торговлей.



а фоне этих же котировок (26,16/26,18 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.



При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром понедельника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 25 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием субботы, доллар по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Евро по сравнению с 23 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль в понедельник по сравнению с дебютом 23 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на понедельник повысилось до отметки $1,1656, понизившись до $1,1644 на закрытии азиатской сессии форекса и снова приподнявшись к $1,1645 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 25 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 25 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «вялые».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в понедельник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,13-15/26,19-20 UAH/USD (по сравнению с открытием субботы спрос понизился на 2,0 коп., предложение потеряло 3,0 коп.); евро – 30,50-55/30,70-73 UAH/EUR (по сравнению с открытием 23 июня спрос понизился на 5,0-10,0 коп., офера упали на 7,0-10,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием субботы спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 25 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в понедельник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 25 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,24 UAH/USD, евро – 30,55/30,80 UAH/EUR, рубль 0,409/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,13/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,13/26,17 UAH/USD, евро (опт) 30,50/30,75 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,50/30,75 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,25 UAH/USD, евро – 30,30/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,15 UAH/USD, розница – 26,05/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,15/26,22 UAH/USD; евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,414 RUB/USD.



Последняя, укороченная неделя месяца, квартала и полугодия вступила на валютном рынке Украины в свои права, сопровождаясь обострением интереса к активам в нацвалюте, которое не смог погасить выросший объем гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора.



Участники валютного межбанка торопились запастись гривней, продавая СКВ и опасаясь «потерять на курсе». Торопливость способствовала динамичному снижению долларовых цен после 11.00, которое прекратилось лишь предположительно «вмешательства» НБУ, инициировав выкуп «лишней» СКВ. «Под впечатлением» тренда на «зеленой» части межбанка вниз «не спеша» отправились и цены наличного рынка.



Судя по всему, это настроение, «усугубленное» появлением на рынке большего объема предложения экспортной выручки из-за рубежа, сохранится в течение значительной части короткой недели при высоковероятной попытке смены тренда в среду, перед длинными выходными.



Начало июля также может состояться на фоне доминирования «зеленых быков» при упавшей торговой активности вследствие пика сезона отпусков.



US