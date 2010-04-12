Мы граждане законопослушные - в азартные игры не играем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:07
На аукционе "Минфина" уже несколько лет пасутся кидалы и ... сотрудники полиции, скажем так.
Если Вы там смотрите курсы знакомых, то ничего плохого. Но часто народ в погоне за лишней копейкой остается без денег и с проломленной головой.
Кроме того, некоторые просто специально курсы искажают (поднимают покупку, занижают продажу) с целью привлечь клиента. А по звонку отвечают "Курс изменился" и называют реальный.
И уж тем более, частные объявления не могут служить индикатором курса по конкретному большому городу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:16
Искатель
Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.
Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.
А для Вас тогда что индикатор?
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