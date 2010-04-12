Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23

rasmus написав: Искатель

Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.



Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.



А для Вас тогда что индикатор? Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.А для Вас тогда что индикатор?

Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.В целом, аук "Минфина" можно использовать как индикатор направления движения. Но тут речь была о крайних курсах. Я знаю,что реально таких продаж не было в данном конкретном городе, поэтому и отреагировал. Только и всего.Дальше, если хотите, в личку. Я и так израсходовал лимит гостеприимства ДС на ближайший день...