|
|
|
Валютный рынок в контексте
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49
приємний маніяк написав:
Бачу, тут всі такі супер-прогнозери, але чомусь в конкурсі Чая участі не приймають?
Мы граждане законопослушные - в азартные игры не играем.
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00
Искатель написав:
... оказалось, что он их с Минфиновского аукциона считывает
а что плохого то собственно? Нормальный индикатор курса. Персонально знаю пару точек, которые там выставляются, достаточно оперативно реагируют на ситуацию и обновляют.
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:07
rasmus написав: Искатель написав:
... оказалось, что он их с Минфиновского аукциона считывает
а что плохого то собственно? Нормальный индикатор курса. Персонально знаю пару точек, которые там выставляются, достаточно оперативно реагируют на ситуацию и обновляют.
На аукционе "Минфина" уже несколько лет пасутся кидалы и ... сотрудники полиции, скажем так.
Если Вы там смотрите курсы знакомых, то ничего плохого. Но часто народ в погоне за лишней копейкой остается без денег и с проломленной головой.
Кроме того, некоторые просто специально курсы искажают (поднимают покупку, занижают продажу) с целью привлечь клиента. А по звонку отвечают "Курс изменился" и называют реальный.
И уж тем более, частные объявления не могут служить индикатором курса по конкретному большому городу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1465
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:16
Искатель
Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.
Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.
А для Вас тогда что индикатор?
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23
rasmus написав:Искатель
Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.
Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.
А для Вас тогда что индикатор?
Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.
В целом, аук "Минфина" можно использовать как индикатор направления движения. Но тут речь была о крайних курсах. Я знаю,что реально таких продаж не было в данном конкретном городе, поэтому и отреагировал. Только и всего.
Дальше, если хотите, в личку. Я и так израсходовал лимит гостеприимства ДС на ближайший день...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 1465
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 143 раз.
- Подякували: 295 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:32
Искатель написав:
кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков
спасибо, долго и сложно не нужно, этого достаточно.
По поводу лимита гостеприимства - обсуждается же только курс, не более.
-
rasmus
-
-
- Повідомлень: 843
- З нами з: 23.04.09
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:45
Искатель написав: rasmus написав:Искатель
Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.
Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.
А для Вас тогда что индикатор?
Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.
В целом, аук "Минфина" можно использовать как индикатор направления движения. Но тут речь была о крайних курсах. Я знаю,что реально таких продаж не было в данном конкретном городе, поэтому и отреагировал. Только и всего.
Дальше, если хотите, в личку. Я и так израсходовал лимит гостеприимства ДС на ближайший день...
Як побалакаєте в приваті, то будьте ласкаві, результат Вашої розмови кинути сюди, щоб ми всі теж знали, яким індекатором користуватись.
Дякую.
-
приємний маніяк
-
-
- Повідомлень: 7
- З нами з: 21.06.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46
Искатель написав:
Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.
За что?
За раскрытие механизмов работы валютного рынка в теме про валютный рынок?
Ниччего не понимаю (с)
-
Сибарит
-
-
- Повідомлень: 2992
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 510 раз.
- Подякували: 889 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 14:56
Искатель написав:
Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс
, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.
Тоже не пойму за что ругать то, если это прямо по теме. Весьма интересно узнать тонкости процесса.
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 963
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Пон 25 чер, 2018 15:06
В Одессе цены наличного рынка заметно ниже, чем в других населенных пунктах страны. Не надо ссориться, коллеги, и переходить на личности.
Alex2007 написав: Искатель написав:
Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс
, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.
Тоже не пойму за что ругать то, если это прямо по теме. Весьма интересно узнать тонкости процесса.
"За курсы" ДС ругать не станет, а вот за склоку наказать может.
US
-
дядя Caша
-
- Нострадамус Jr
-
- Повідомлень: 65037
- З нами з: 29.05.06
- Подякував: 3955 раз.
- Подякували: 7357 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|6288
|1331753
|
Пон 25 чер, 2018 15:28
ЛОБ
|
|12481
|1374953
|
|
|158
|241228
|
|