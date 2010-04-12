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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5244524552465247

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 13:49

  приємний маніяк написав:Бачу, тут всі такі супер-прогнозери, але чомусь в конкурсі Чая участі не приймають?

Мы граждане законопослушные - в азартные игры не играем.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:00

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:... оказалось, что он их с Минфиновского аукциона считывает


а что плохого то собственно? Нормальный индикатор курса. Персонально знаю пару точек, которые там выставляются, достаточно оперативно реагируют на ситуацию и обновляют.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:07

  rasmus написав:
  Искатель написав:... оказалось, что он их с Минфиновского аукциона считывает


а что плохого то собственно? Нормальный индикатор курса. Персонально знаю пару точек, которые там выставляются, достаточно оперативно реагируют на ситуацию и обновляют.


На аукционе "Минфина" уже несколько лет пасутся кидалы и ... сотрудники полиции, скажем так.
Если Вы там смотрите курсы знакомых, то ничего плохого. Но часто народ в погоне за лишней копейкой остается без денег и с проломленной головой.
Кроме того, некоторые просто специально курсы искажают (поднимают покупку, занижают продажу) с целью привлечь клиента. А по звонку отвечают "Курс изменился" и называют реальный.
И уж тем более, частные объявления не могут служить индикатором курса по конкретному большому городу.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:16

Искатель
Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.

Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.

А для Вас тогда что индикатор?
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:23

  rasmus написав:Искатель
Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.

Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.

А для Вас тогда что индикатор?


Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.
В целом, аук "Минфина" можно использовать как индикатор направления движения. Но тут речь была о крайних курсах. Я знаю,что реально таких продаж не было в данном конкретном городе, поэтому и отреагировал. Только и всего.
Дальше, если хотите, в личку. Я и так израсходовал лимит гостеприимства ДС на ближайший день...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:32

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков


спасибо, долго и сложно не нужно, этого достаточно.
По поводу лимита гостеприимства - обсуждается же только курс, не более.
rasmus
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:45

  Искатель написав:
  rasmus написав:Искатель
Там где крутятся деньги, кидалы есть всегда и во все времена.

Для меня это все равно индикатор курса, отбросил крайности - вот и получается курс, который в пределах того, какой у проверенных знакомых.

А для Вас тогда что индикатор?


Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.
В целом, аук "Минфина" можно использовать как индикатор направления движения. Но тут речь была о крайних курсах. Я знаю,что реально таких продаж не было в данном конкретном городе, поэтому и отреагировал. Только и всего.
Дальше, если хотите, в личку. Я и так израсходовал лимит гостеприимства ДС на ближайший день...

Як побалакаєте в приваті, то будьте ласкаві, результат Вашої розмови кинути сюди, щоб ми всі теж знали, яким індекатором користуватись.
Дякую.
приємний маніяк
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:46

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.

За что?
За раскрытие механизмов работы валютного рынка в теме про валютный рынок?
Ниччего не понимаю (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 14:56

Re: Валютный рынок в контексте

  Искатель написав:Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.


Тоже не пойму за что ругать то, если это прямо по теме. Весьма интересно узнать тонкости процесса. :wink:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 15:06

  Alex2007 написав:
  Искатель написав:Те, кто с этим имеет дело, используют информацию от оптовиков, которые, в свою очередь, тесно работают со всеми в городе. Это сложный процесс, и если я начну сейчас рассказывать, ДС справедливо меня наругает.


Тоже не пойму за что ругать то, если это прямо по теме. Весьма интересно узнать тонкости процесса. :wink:

В Одессе цены наличного рынка заметно ниже, чем в других населенных пунктах страны. Не надо ссориться, коллеги, и переходить на личности.

"За курсы" ДС ругать не станет, а вот за склоку наказать может.

US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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