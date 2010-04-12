Додано: Пон 25 чер, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в пятницу относительно доллара на 6,65 коп., на торгах понедельника повысился на 6,53 коп., оказавшись на уровне 26,1736 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 25 июня с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,15/26,20, изрядно расширив спред, а спустя 35 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,17/26,19 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Эти уровни цен оставались действующими до появления на межбанке системных игроков, среди которых продавцы СКВ оказались в большинстве. Это возобновило коррекцию долларовых цен, которые к 11.45 просели до 26,170/26,185 UAH/USD, а полдень валютный межбанк встретил цифрами 26,16/26,18 UAH/USD. Они не менялись до 14.00 Киева, когда игравшие на повышение спекулянты инициировали выкуп этих локальных низов, воспользовавшись спадом торговой активности.

Покупки спекулянтов инициировали поэтапное подорожание СКВ, начав с 26,17/26,19 UAH/USD и продолжаясь, по сути, до самого финиша понедельничных торгов межбанка, подняв курс доллара к 26,175/26,200 UAH/USD.



Торги валютного межбанка 25 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,175/26,200 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1736 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1736 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.09 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 июня, сохранил, но несколько замедлил «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче наступила последняя, очень короткая неделя месяца, квартала и полугодия. Времени, когда возникает острая необходимость в гривневых ресурсах на текущие нужды и расчетов с бюджетом. Ради этой гривни участники межбанка расставались с долларом.



Во-вторых, кроме укороченной недели, способствовал изрядной нервозности на рынке гривневого ресурса активность регулятора, разместившего свои депозитные сертификаты в пятницу и субботу на сумму 20 855 млн. грн. и 9 212 млн. грн. соответственно, изымая с рынка гривневую ликвидность. Избыточная волатильность способствовала массовым продажам СКВ в первой половине дня, катализируя падение долларовых цен.

Не исключено, что после полудня, несколько успокоившись сводкой с транзитных и коррсчетов регулятора, где гривневый навес вырос с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн., на рынке появились игроки, выкупая СКВ на минимальных ценах и возвращая его курс к уровням открытия.



Не исключено, что в послеобеденном низколиквидном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 25 июня немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, нынче отпускной сезон, сопровождаемый падением бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.



В-третьих, как правило, начало новой недели сопровождается низкими оборотами («синдром понедельника»).



Дата: 25 июня 2018 г. 17.15



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,15/26,20 UAH/USD (с утра – 26,12-15/26,19-20 UAH/USD, к полудню - 26,10-12/26,17-18 UAH/USD)

€ – 30,60/30,85 UAH/EUR (с утра – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, к полудню - 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню цены «американца» достигли внутридневного минимума, дилеры наличного рынка довольно сдержанно снижали свои цены в паре доллар-гривня.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, и даже немного приподнялись в рамках выравнивания спроса и предложения, а также реагируя на послеобеденное низколиквидное «зеленое» ралли межбанка.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.





Дата: 25 июня 2018 г. на 17.30

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,10/26,15 UAH/USD (с утра 26,13/26,17 UAH/USD, к полудню 26,10/26,15 UAH/USD)

€ 30,55/30,75 UAH/EUR (с утра 30,50/30,75 UAH/EUR, к полудню 30,50/30,75 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 25 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики снижали действующие цены, реагируя на «медвежий» тренд «зеленых» торгов межбанка.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о некотором снижении действующих цен в паре доллар-гривня: 26,10/26,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь неважной торговой активностью.



Несмотря на итоговый баланс спрос/предложение, обороты, заслужив «тройку», повторили «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 25 июня 2018 г.



17.35 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,15/26,20 UAH/USD (с утра - 26,15/26,22 UAH/USD, к полудню – 26,15/26,22 UAH/USDD)

€ – 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,75 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,72 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,414 UAH/RUB, к полудню 0,410/0,415 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги понедельника в условиях преобладания клиентского «приноса» в оптовых объемах.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное сворачивание торговой активности.



По состоянию на 12.18 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о постоянстве цен в парах доллар-гривня и евро-гривня: 26,15/26,22 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль 0,410/0,414 UAH/RUB. К полудню традиционная пауза в торговле сменила доминировавший с утра клиентский оптовый «принос».



После обеда на местном рынке возобновилась очень вялая двусторонняя торговля, результатом которой стала «тройка» за обороты, несмотря на итоговый баланс спроса и предложения. Ликвидность понедельничной сессии повторила «посредственные» показатели субботы.





Дата: 25 июня 2018 г. на 17.13



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,16/26,25 UAH/USD (с утра - 26,15/26,24 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,22 UAH/USD)

€ – 30,55/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,55/30,80 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,80 UAH/EUR)

RUB 0,409/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,409/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,409/0,416 UAH/RUB)



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