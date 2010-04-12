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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 25 чер, 2018 18:12
Согласен с вами, особенно учитывая тот факт что НБУ две недели почти не покупал валюту, необходимость в покупке валюты никто не отменял
11-15 июня покупка-20/продажа-24 ( итого -4 млн )
18-23 июня покупка-30/продажа-33,5 ( итого -3,5 млн )
А НБУ надо покупать !!
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:12
tea написав:
А Ви чому не приймаєте?
Ваш брат вже приймає.
Чай, вы себе рекламную учетку завели? Без обид, уж очень похоже.
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dj0nk1
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:20
dj0nk1 написав: tea написав:
А Ви чому не приймаєте?
Ваш брат вже приймає.
Чай, вы себе рекламную учетку завели? Без обид, уж очень похоже
.
Не схоже.
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tea
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:25
Просто если завтра межбанк продолжит сползать, пускай и на пару копеек (сегодня продалась выручка по 26.15, "это какой-то...позор"), то у наличного выбора особо не останется.
Хвост машет собакой.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:29
zzzzzz написав: дядя Caша написав:Есть некоторые сомнения относительно снижения наличных курсов. Полагаю, после обеда "наличка" дала понять о своей готовности к отскоку.
US
Согласен с вами, особенно учитывая тот факт что НБУ две недели почти не покупал валюту, необходимость в покупке валюты никто не отменял
11-15 июня покупка-20/продажа-24 ( итого -4 млн )
18-23 июня покупка-30/продажа-33,5 ( итого -3,5 млн )
А НБУ надо покупать !!
А навіщо НБУ на минулому тижні дав курсу впасти?Зупинив би на 26.3Х і купив би більше.
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tea
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Додано: Пон 25 чер, 2018 18:38
tea написав:
А навіщо НБУ на минулому тижні дав курсу впасти?Зупинив би на 26.3Х і купив би більше.
Нацбанку надо выкупать и выкупать. А для этого курс должен идти вниз. И чем сильней, тем лучше.
Как только станет ясно, что ниже не получается уйти, тут же появится масса других желающих купить. И Нацбанку ничего не достанется.
Поэтому все правильно они делают. Просто валюты меньше стало заходить в Украину.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:25
Позитивчик написав:
Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45Валютный рынок в контексте
То де ваші "оплески", панове?
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Позитивчик
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:33
Позитивчик написав: Позитивчик написав:
Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45Валютный рынок в контексте
То де ваші "оплески", панове?
Коли буде без "якщо..", тоді будуть оплески.
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KIM30
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Додано: Пон 25 чер, 2018 19:38
KIM30 написав: Позитивчик написав: Позитивчик написав:
Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45Валютный рынок в контексте
То де ваші "оплески", панове?
Коли буде без "якщо..", тоді будуть оплески.
А хіба "чорних лебедів" хтось відміняв?
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Позитивчик
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