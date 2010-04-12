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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 52475248524952505251>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:12

  дядя Caша написав:
  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Виктория вечером 08 / 13

Учитывая, что последнее время наличный курс ниже безнала на 15 коп, можно осторожно ожидать снижения ниже 26 на днях :)



Есть некоторые сомнения относительно снижения наличных курсов. Полагаю, после обеда "наличка" дала понять о своей готовности к отскоку.

US


Согласен с вами, особенно учитывая тот факт что НБУ две недели почти не покупал валюту, необходимость в покупке валюты никто не отменял

11-15 июня покупка-20/продажа-24 ( итого -4 млн )
18-23 июня покупка-30/продажа-33,5 ( итого -3,5 млн )

А НБУ надо покупать !!
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:12

Re: Валютный рынок в контексте

  tea написав:А Ви чому не приймаєте?
Ваш брат вже приймає.

Чай, вы себе рекламную учетку завели? Без обид, уж очень похоже.
dj0nk1
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:20

  dj0nk1 написав:
  tea написав:А Ви чому не приймаєте?
Ваш брат вже приймає.

Чай, вы себе рекламную учетку завели? Без обид, уж очень похоже.

Не схоже.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:25

  дядя Caша написав:
  Captain Obvious написав:
  zzzzzz написав:Виктория вечером 08 / 13

Учитывая, что последнее время наличный курс ниже безнала на 15 коп, можно осторожно ожидать снижения ниже 26 на днях :)



Есть некоторые сомнения относительно снижения наличных курсов. Полагаю, после обеда "наличка" дала понять о своей готовности к отскоку.

US

Просто если завтра межбанк продолжит сползать, пускай и на пару копеек (сегодня продалась выручка по 26.15, "это какой-то...позор"), то у наличного выбора особо не останется.
Хвост машет собакой.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:29

  zzzzzz написав:
  дядя Caша написав:Есть некоторые сомнения относительно снижения наличных курсов. Полагаю, после обеда "наличка" дала понять о своей готовности к отскоку.

US


Согласен с вами, особенно учитывая тот факт что НБУ две недели почти не покупал валюту, необходимость в покупке валюты никто не отменял
11-15 июня покупка-20/продажа-24 ( итого -4 млн )
18-23 июня покупка-30/продажа-33,5 ( итого -3,5 млн )
А НБУ надо покупать !!

А навіщо НБУ на минулому тижні дав курсу впасти?Зупинив би на 26.3Х і купив би більше.
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 18:38

  tea написав:А навіщо НБУ на минулому тижні дав курсу впасти?Зупинив би на 26.3Х і купив би більше.


Нацбанку надо выкупать и выкупать. А для этого курс должен идти вниз. И чем сильней, тем лучше.
Как только станет ясно, что ниже не получается уйти, тут же появится масса других желающих купить. И Нацбанку ничего не достанется.
Поэтому все правильно они делают. Просто валюты меньше стало заходить в Украину.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:25

  Позитивчик написав:Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)

Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45
Валютный рынок в контексте

То де ваші "оплески", панове? :oops: :roll:
Позитивчик
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:33

  Позитивчик написав:
  Позитивчик написав:Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)

Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45
Валютный рынок в контексте

То де ваші "оплески", панове? :oops: :roll:

Коли буде без "якщо..", тоді будуть оплески.
KIM30
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:38

  Trast написав:Я за 15 лет существования этого форума ни на кого ни разу не написал жалобу-работайте над ошибками!

особенно, умилительна дата регистрации 10.03.2018 :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:38

  KIM30 написав:
  Позитивчик написав:
  Позитивчик написав:Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:
МБ - 26.18(+/-2коп)
ЧР - 26.12(+/-2коп)

Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45
Валютный рынок в контексте

То де ваші "оплески", панове? :oops: :roll:

Коли буде без "якщо..", тоді будуть оплески.

А хіба "чорних лебедів" хтось відміняв?
Позитивчик
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