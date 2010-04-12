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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5248524952505251>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:49

  Trast написав:Я за 15 лет существования этого форума ни на кого ни разу не написал жалобу


https://www.youtube.com/watch?v=c__pbaBMC2g
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 19:50

  Искатель написав:
  tea написав:А навіщо НБУ на минулому тижні дав курсу впасти?Зупинив би на 26.3Х і купив би більше.


Нацбанку надо выкупать и выкупать. А для этого курс должен идти вниз. И чем сильней, тем лучше.
Как только станет ясно, что ниже не получается уйти, тут же появится масса других желающих купить. И Нацбанку ничего не достанется.

А хіба вже місяць не зрозуміло,що нижче не йде,бо дійсно як Ви пишете,вистачає інших бажаючих купити по 26.ХХ.
П.С.Хлопці,хто з Харкова і завтра ненароком буде у Гагаріна - дайте йому лопатою по шолому і скажіть,нехай іноді листи на пошті відкрикає. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:09

tea


А хіба вже місяць не зрозуміло,що нижче не йде,бо дійсно як Ви пишете,вистачає інших бажаючих купити по 26.ХХ.

Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди.И всем тоже передаю о том, что ты до недавнего времени постоянно вещал.Неужели ты уже сам в это не веришь и изменяешь нашей благородной уверенности во временном сезонном укреплении нацвалюты :) :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:11

  Vitl написав:tea


А хіба вже місяць не зрозуміло,що нижче не йде,бо дійсно як Ви пишете,вистачає інших бажаючих купити по 26.ХХ.

Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди.И всем тоже передаю о том, что ты до недавнего времени постоянно вещал.Неужели ты уже сам в это не веришь и изменяешь нашей благородной уверенности во временном сезонном укреплении нацвалюты :) :?:

25.хх це вже історія (с) чайник 2016
26.хх це вже історія (с) чайник 2017
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:22

  Trast написав:ДС! Хорошего вам отпуска! И, напишите, пожалуйста мне в личку, почему мои посты стираются?
Что ж тут тогда писать?

Як новому форумчанину - відповім.
У будні дні пишіть про валюту,у вихідні можете писати про інше.
Якщо у будні дні писатимете не про валюту - звичайно будуть блокувати.
Можете писати про курси зі свого міста.Ви з якого міста?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:28

  Vitl написав:Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди.
Неужели ты уже сам в это не веришь и изменяешь нашей благородной уверенности во временном сезонном укреплении нацвалюты :) :?:

Ми зараз ходимо по дну.Курси від 25.97 до 26.15,як можно зараз купити в Києві,це і є дно.Я мову веду про готівку.
Коли будете продавати в січні по 29.ХХ,Вам не буде великої різниці - купили Ви по 26.15 чи встигли купити по 25.ХХ.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:28

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.

Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.


С ДС никто присыпить не сможет, а вот без него, да впарить могут как им захочется. Отдохнула хорошо, набралась сил, соскучилась и всем привет!

Зображення

Либо, угадай какой этаж у ресторана, ну или высота здания со всякой вкуснятиной? :lol:
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:30

  Trast написав:
  tea написав:Як новому форумчанину - відповім.
У будні дні пишіть про валюту,у вихідні можете писати про інше.
Якщо у будні дні писатимете не про валюту - звичайно будуть блокувати.
Можете писати про курси зі свого міста.Ви з якого міста?

Я вам вже все розповiв у лічку, так для чого ви тоді,то,що вище написали?
Поміркуйте!

Ви мене ні з ким не плутаєте?Подивіться на Ваші вихідні листи?Ви точно мені писали?
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:31

tea Чай, дно - это не благодарное дело, тем более в нашей стране.
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
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Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 20:32

  Zebra написав:
26.хх це вже історія (с) чайник 2017

1.Знайдіть таке моє повідомлення від 2017 року.
2.А от я можу в архівах знайти повідомлення типу :"Ставлю 500 грн.,що в січні 2017 курса 27.ХХ не буде.Хто готовий укласти спір?"Ігор погодився.Далі історію знаєте?
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