tea написав:А навіщо НБУ на минулому тижні дав курсу впасти?Зупинив би на 26.3Х і купив би більше.
Нацбанку надо выкупать и выкупать. А для этого курс должен идти вниз. И чем сильней, тем лучше. Как только станет ясно, что ниже не получается уйти, тут же появится масса других желающих купить. И Нацбанку ничего не достанется.
А хіба вже місяць не зрозуміло,що нижче не йде,бо дійсно як Ви пишете,вистачає інших бажаючих купити по 26.ХХ. П.С.Хлопці,хто з Харкова і завтра ненароком буде у Гагаріна - дайте йому лопатою по шолому і скажіть,нехай іноді листи на пошті відкрикає.
А хіба вже місяць не зрозуміло,що нижче не йде,бо дійсно як Ви пишете,вистачає інших бажаючих купити по 26.ХХ.
Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди.И всем тоже передаю о том, что ты до недавнего времени постоянно вещал.Неужели ты уже сам в это не веришь и изменяешь нашей благородной уверенности во временном сезонном укреплении нацвалюты
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
А хіба вже місяць не зрозуміло,що нижче не йде,бо дійсно як Ви пишете,вистачає інших бажаючих купити по 26.ХХ.
Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди.И всем тоже передаю о том, что ты до недавнего времени постоянно вещал.Неужели ты уже сам в это не веришь и изменяешь нашей благородной уверенности во временном сезонном укреплении нацвалюты
25.хх це вже історія (с) чайник 2016 26.хх це вже історія (с) чайник 2017
Trast написав:ДС! Хорошего вам отпуска! И, напишите, пожалуйста мне в личку, почему мои посты стираются? Что ж тут тогда писать?
Як новому форумчанину - відповім. У будні дні пишіть про валюту,у вихідні можете писати про інше. Якщо у будні дні писатимете не про валюту - звичайно будуть блокувати. Можете писати про курси зі свого міста.Ви з якого міста?
Vitl написав:Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди. Неужели ты уже сам в это не веришь и изменяешь нашей благородной уверенности во временном сезонном укреплении нацвалюты
Ми зараз ходимо по дну.Курси від 25.97 до 26.15,як можно зараз купити в Києві,це і є дно.Я мову веду про готівку. Коли будете продавати в січні по 29.ХХ,Вам не буде великої різниці - купили Ви по 26.15 чи встигли купити по 25.ХХ.
Zebra написав:Сейчас 50 грн за доллар не кажутся фантастическими, как казались, еще 2-3 года назад. Ценники на товары уже требуют обновления исторических пиков.
Если обваливается турецкая лира, страна с развитой промышленностью, туристической сферой, у которой нет проблем с притоком валюты, есть только политические проблемы, то стабильность украинской гривны, это верный признак в очередной раз присыпить бдительность украинского холопа и вытрясти из него матрацную заначку.
С ДС никто присыпить не сможет, а вот без него, да впарить могут как им захочется. Отдохнула хорошо, набралась сил, соскучилась и всем привет!
Либо, угадай какой этаж у ресторана, ну или высота здания со всякой вкуснятиной?
Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность.
tea написав:Як новому форумчанину - відповім. У будні дні пишіть про валюту,у вихідні можете писати про інше. Якщо у будні дні писатимете не про валюту - звичайно будуть блокувати. Можете писати про курси зі свого міста.Ви з якого міста?
Я вам вже все розповiв у лічку, так для чого ви тоді,то,що вище написали? Поміркуйте!
Ви мене ні з ким не плутаєте?Подивіться на Ваші вихідні листи?Ви точно мені писали?
Zebra написав: 26.хх це вже історія (с) чайник 2017
1.Знайдіть таке моє повідомлення від 2017 року. 2.А от я можу в архівах знайти повідомлення типу :"Ставлю 500 грн.,що в січні 2017 курса 27.ХХ не буде.Хто готовий укласти спір?"Ігор погодився.Далі історію знаєте?