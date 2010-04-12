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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5248524952505251 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 795 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 497 Всього голосів : 795 Додано: Пон 25 чер, 2018 20:33 Aqaz123 написав: tea Чай, дно - это не благодарное дело, тем более в нашей стране. Чай, дно - это не благодарное дело, тем более в нашей стране.

Зайчик - не так,як дасть НБУ,а так як захоче Агаз. Зайчик - не так,як дасть НБУ,а так як захоче Агаз. tea Повідомлень: 14546 З нами з: 15.11.08 Подякував: 167 раз. Подякували: 1766 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 20:34 Vitl написав: Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди. Эх, Чай, а я тебе доверился в том, что дно будет ещё впереди.

І,доречі,я вже писав,що абсолютне дно у 25.97 в Києві вже позаду. І,доречі,я вже писав,що абсолютне дно у 25.97 в Києві вже позаду. tea Повідомлень: 14546 З нами з: 15.11.08 Подякував: 167 раз. Подякували: 1766 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 20:38 tea написав: Aqaz123 написав: tea Чай, дно - это не благодарное дело, тем более в нашей стране. Чай, дно - это не благодарное дело, тем более в нашей стране.

Зайчик - не так,як дасть НБУ,а так як захоче Агаз. Зайчик - не так,як дасть НБУ,а так як захоче Агаз.



5 февраля. 17,99 грн/долл

"Курс 25 гривен за доллар – даже не рассматривается. Более того, с МВФ мы не рассчитываем и не рассчитывали этот сценарий".В.Гонтарева

10 февраля. 25,5 грн/долл

"Резкий скачок – это первая реакция рынков. Мы верим, что спрос и предложение на рынке валюты обязательно найдут равновесие, следовательно, и адекватное ценовое значение".



18 февраля. 26,79 грн/долл



Чай - як даст Яков Смолий и иже с ним 5 февраля. 17,99 грн/долл"Курс 25 гривен за доллар – даже не рассматривается. Более того, с МВФ мы не рассчитываем и не рассчитывали этот сценарий".В.Гонтарева10 февраля. 25,5 грн/долл"Резкий скачок – это первая реакция рынков. Мы верим, что спрос и предложение на рынке валюты обязательно найдут равновесие, следовательно, и адекватное ценовое значение".18 февраля. 26,79 грн/доллЧай - як даст Яков Смолий и иже с ним Жизнь на земле есть подготовка к вечности. Одним в жизнь, другим в мучения. Это и есть смысл жизни! Халявщикам мучения на всю вечность. Aqaz123

Повідомлень: 2427 З нами з: 31.08.16 Подякував: 1496 раз. Подякували: 302 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 20:47 Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в пятницу относительно доллара на 6,65 коп., на торгах понедельника повысился на 6,53 коп., оказавшись на уровне 26,1736 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 25 июня с уровней предыдущего закрытия 26,200/26,225 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар понизился до отметки 26,15/26,20, изрядно расширив спред, а спустя 35 минут приостановил коррекцию, консолидировавшись на цифре 26,17/26,19 UAH/USD в сопровождении равновесия покупок и продаж. Эти уровни цен оставались действующими до появления на МЕЖБАНКЕ системных игроков, среди которых продавцы СКВ оказались в большинстве. Это возобновило коррекцию долларовых цен, которые к 11.45 просели до 26,170/26,185 UAH/USD, а полдень валютный межбанк встретил цифрами 26,16/26,18 UAH/USD. Они не менялись до 14.00 Киева, когда игравшие на повышение спекулянты инициировали выкуп этих локальных низов, воспользовавшись спадом торговой активности.

Покупки спекулянтов инициировали поэтапное подорожание СКВ, начав с 26,17/26,19 UAH/USD и продолжаясь, по сути, до самого финиша понедельничных торгов межбанка, подняв курс доллара к 26,175/26,200 UAH/USD.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 25 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,175/26,200 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке в понедельник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1736 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,75% с 28,0672 UAH/USD до 26,1736 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 25 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,50% годовых (с 12.09 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 25 июня, сохранил, но несколько замедлил «медвежий» тренд, понизившись в цене по следующим причинам.



Во-первых, нынче наступила последняя, очень короткая неделя месяца, квартала и полугодия. Времени, когда возникает острая необходимость в гривневых ресурсах на текущие нужды и расчетов с бюджетом. Ради этой гривни участники межбанка расставались с долларом.



Во-вторых, кроме укороченной недели, способствовал изрядной нервозности на рынке гривневого ресурса активность регулятора, разместившего свои депозитные сертификаты в пятницу и субботу на сумму 20 855 млн. грн. и 9 212 млн. грн. соответственно, изымая с рынка гривневую ликвидность. Избыточная волатильность способствовала массовым продажам СКВ в первой половине дня, катализируя падение долларовых цен.

Не исключено, что после полудня, несколько успокоившись сводкой с транзитных и коррсчетов регулятора, где гривневый навес вырос с уровня 47 820,5 млн. грн. к отметке 51 259,3 млн. грн., на рынке появились игроки, выкупая СКВ на минимальных ценах и возвращая его курс к уровням открытия.



Возможно, в послеобеденном низколиквидном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 25 июня немного понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, к понедельнику снижается приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, нынче отпускной сезон, сопровождаемый падением бизнесовой активности. В том числе и на внешних, встревоженных торговыми войнами, рынках.



В-третьих, как правило, начало новой недели сопровождается низкими оборотами («синдром понедельника»).









Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) 25 июня констатировал разнонаправленную динамику в течение понедельника: до полудня 25-го цена наличной пары доллар-гривня демонстрировала коррекцию, «отвечая» на снижение «американца» на межбанке, а пополудни, судя по всему, из-за разворота безналичной пары доллар-гривня вверх, откат наличного «американца» остановился, а в Днепре и в Харькове, доллар даже немного вырос с полуденных минимумов.



Разумеется, мы назвали главную, наиболее вероятную причину послеобеденной терминации отката наличного доллара. Однако, думаю, нелишне напомнить о довольно частых случаях более раннего сигнала с «неформального» наличного рынка о скорой смене настроения, которая затронет и валютный межбанк.



Рынки всех вышеперечисленных населенных пунктов рапортовали об итоговом равновесии покупок и продаж в паре доллар-гривня, которое, впрочем, отнюдь не гарантировало прогресс на участке ликвидности. Если рынки Харькова и Днепра с Одессой констатировали итоговую, довольно приличную ликвидность, остальные были вынуждены признать регресс на этом участке.

Можно винить в этом пресловутый «синдром понедельника», можно напоминать на отпускной сезон. Думаю, неважное состояние дел в оборотах – продукт комплекса причин, среди которых и две только что названные.



В течение понедельника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо потеряла3,0 коп. (Киев), офера либо не изменились (Днепр, Крыжополь), либо потеряли 2,0 коп. (Киев, Запорожье), либо выросли на 2,0 коп. (Харьков).



По сравнению с закрытием субботы, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Киев, Харьков), либо потеряли 1,0-2,0 коп.



Наличный рынок, как мы указали выше, на излете июня переживает не самые лучшие времена. Сезон отпусков и прочие обстоятельства «гасят» торговую активность. Возможно, после длинных выходных, в дебюте второго полугодия, на наличном рынке наступил оживление. Хотя, признаться, мало верится в этот грядущий позитив. Заглядывая немного дальше, рискнем предположить начало некоторого оживления к августу. Думаю, традиции 1998 года еще живы, и наличный рынок при посильной поддержке «зеленого» безнала, может заставить поволноваться гривнепатриотов на финише лета.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 25 июня в целом отражает общую картину пятницы на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 25 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60-65/30,85 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги понедельника в условиях зыбкого равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне низких оборотов.



По мере развития «медвежьих» событий на межбанке, где к полудню цены «американца» достигли внутридневного минимума, дилеры наличного рынка довольно сдержанно снижали свои цены в паре доллар-гривня.



Около 12.25 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют понизились, реагируя на возобновление коррекции «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок низколиквидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня прекратили снижение, и даже немного приподнялись в рамках выравнивания спроса и предложения, а также реагируя на послеобеденное низколиквидное «зеленое» ралли межбанка.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив мелкооптовому и розничному сегменту «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение понедельника биды наличного «неформального» розничного доллара прибавили 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием субботы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре понизились на 1,0 коп., позиция «предложение» потеряла 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги понедельника в котором завершились уровнями 26,15/26,20 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, который, из-за «медвежьего» тренда доллара на межбанке, нуждался в поддержке ценовым дисконтированием.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены понизились, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,10-12/26,17-18 UAH/USD, евро – 30,50-55/30,70-75 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра прекратили коррекцию цен в паре доллар-гривня, реагируя «зеленое» ралли межбанка и даже немного приподняли обе позиции «американца».

Сохранившееся равновесие покупок и продаж обеспечило приличные обороты сделок с оптовыми партиями валюты. Заслужив «четверку с минусом» оптовый сегмент Днепра повторил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 25 июня биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера стали выше на 1,0 коп.



По сравнению с закрытием 23 июня биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре потеряли 1,0 коп., офера стали ниже на 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 25 июня уровнями 30,60-65/30,85 UAH/EUR, констатировав в течение понедельника рост бидов на 10,0-15,0 коп. на фоне повышения оферов на 12,0-15,0 коп.



По сравнению с закрытием субботы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 5,0 коп., офера прибавили столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение первой половины понедельника приходилось заниматься очень аккуратным дисконтированием цен в паре доллар-гривня, перестав это делать после обеда в силу смены тренда на рынке «зеленого» безнала и соответственно, настроения потенциальных клиентов.



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшее с 14.00 Киева динамичное ралли пары евро-доллар на мировом рынке forex, «вознесшее» пару к 15.00 в район отметки $1,1700, заметно приподняв обе позиции наличного евро к исходу понедельничной сессии в Украине.



Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о символическом внутридневном подорожании наличного доллара, отразив это в ценах закрытия евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в понедельник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1651 к отметке $1,1688, констатировав внутридневное его повышение на «скромные» 35 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на этот «привес».



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 25 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1603, пара евро-доллар, инициировав ралли, заметно ускорившееся на европейской

сессии рынка forex и «забросившее» пару к киевскому полудню на внутридневной максимум – $1,1670. С этой вершины пара уже около 13.00 Киева свалилась к $1,1640. Попытка повторного ралли принесла более скромные результаты – около 16.20 пара отметилась на локальном максимуме ($1,1665), с которого тоже скатилась в диапазон $1,1632-1,1640, который евро не покидал до 19.20 Киева. Впоследствии пара евро-доллар снова инициировала ралли, но оно оказалось неубедительным, подняв пару по состоянию на 20,32 Киева лишь к $1,1650…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Курс доллара США умеренно опускается к иене и евро на опасениях эскалации торгового конфликта между США и Китаем.



Курс доллара к иене опустился к 15.15 Киева в понедельник до ¥109,58 по сравнению с ¥109,97 на закрытие предыдущей сессии.



Пара евро-иена торгуется на уровне ¥128,15 против ¥128,13 накануне.



Курс евро относительно доллара вырос до $1,1694 по сравнению с $1,1651 по итогам сессии в пятницу.



Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий динамику американской валюты к 16 основным валютам мира, опустился в ходе торгов на 0,14%.



Как сообщалось ранее, США могут ограничить возможности китайских фирм в плане инвестирования в американские технологические компании, что может стать еще одним шагом на пути эскалации торговой войны с Пекином.



The Wall Street Journal написала со ссылкой источники, что Минфин США разрабатывает правила, согласно которым компании, которые более чем на 25% принадлежат собственникам из КНР, не смогут приобретать американские бизнесы, имеющие доступ к «важным отраслевым технологиям».



О новых шагах Вашингтона, необходимость которых мотивируется соображениями национальной безопасности, может быть объявлено до конца недели, пишет WSJ.

Такие новости являются негативным фактором для доллара и позитивным - для иены, которая считается защитным активом.



Тем временем курс юаня к доллару опустился до минимального уровня с декабря на решении Народного банка Китая снизить норму резервирования для ряда банков. Этот шаг, как ожидается, высвободит китайским банкам более $100 млрд.

Так, НБК с 5 июля уменьшит норму резервирования для крупных коммерческих банков на 0,5 процентного пункта, что высвободит порядка 500 млрд юаней ($77 млрд). Сокращение нормы резервирования для небольших банков, как ожидается, высвободит еще 200 млрд. юаней ($30,8 млрд.).



К вечеру 25 июня доллар скорректировался до двухнедельного минимума к японской иене на фоне возросшего беспокойства участников рынка по поводу торговой войны, которая подрывает спрос на рисковые активы и усиливает его на гособлигации США и прочие защитные активы.



Доходность американских гособлигаций снизилась после сообщения Wall Street Journal о том, что Минфин США готовит предложения, чтобы закрыть компаниям, в которых Китай владеет не менее чем 25-процентной долей, доступ к американским фирмам, связанным с «промышленно важными технологиями». Издание отметило, что меры коснутся как государственных компаний, так и частных, а об этих инициативах планируется объявить к концу недели. Около 18.00 Киева министр финансов Стив Мнучин заявил следующее: «сообщения в WSJ и Bloomberg об ограничениях не верны». Министр финансов добавил, что ограничения в сфере инвестиций относятся не только к Китаю. Рынок проигнорировал уточнение Мнучина, сохранив доллар в нисходящем тренде.



В пятницу Трамп пригрозил ввести пошлины в размере 20% на все автомобили, импортируемые в страну из Европейского союза. ЕС пообещал ответить симметрично. На этой неделе пройдет саммит ЕС.



Курс доллара к иене опустился к 18.30 Киева в понедельник до ¥109,57 по сравнению с ¥109,97 на закрытие предыдущей сессии. Пара евро-доллар выросла до $1,1697 по сравнению с $1,1656 по итогам сессии в пятницу.



Индекс доллара USDX теряет 0,19% до 94,34 пункта.



В свою очередь курс евро проигнорировал негативную статистику по деловому климату Германии. По сообщению исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране в июне снизился до 101,8 пункта с пересмотренного показателя мая в 102,3 пункта. Экономисты прогнозировали снижение лишь до 101.9 пункта. Индекс текущей экономической ситуации также не дотянул до прогнозов, упав до 105,1 пункта с пересмотренного показателя мая в 106,1 пункта. Аналитики ожидали снижение до 105,6 пункта. При этом индекс экономических ожиданий остался на пересмотренном уровне мая в 98,6 пункта, тогда как эксперты ждали снижение до 98 пунктов.



Похоже, ралли доллара, отягощенного торговыми войнами, выдыхается, делая привлекательной иену. Что, впрочем, явно не по нраву Банку Японии. И это, в свою очередь, чревато новым витком экономических войн, в которые могут включиться и японские финансисты, разнообразя торговые войны валютными противостояниями. Первый шаг в этом направлении сделал Центробанк (Народный банк) Китая, думаю, Токио тоже не задержится с ответом.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги понедельника уровнями 30,60-65/30,85 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной рост

бидов 10,0-15,0 коп. на фоне повышения на 12,0-15,0 коп. оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 25 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем в понедельник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием субботы биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 25 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в понедельник, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру понедельника пытались работать по выросшему с закрытия субботы на 5,0 коп. спросу и прибавившему столько же предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 25 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Последняя, укороченная неделя месяца, квартала и полугодия вступила на валютном рынке Украины в свои права, сопровождаясь обострением интереса к активам в нацвалюте, которое не смог погасить выросший объем гривневых остатков на транзитных и коррсчетах регулятора.



Участники валютного межбанка торопились запастись гривней, продавая СКВ и опасаясь «потерять на курсе». Торопливость способствовала динамичному снижению долларовых цен после 11.00, которое прекратилось лишь предположительно «вмешательства» НБУ, инициировав выкуп «лишней» СКВ. «Под впечатлением» тренда на «зеленой» части межбанка вниз «не спеша» отправились и цены наличного рынка.



Судя по всему, это настроение, «усугубленное» появлением на рынке большего объема предложения экспортной выручки из-за рубежа, сохранится в течение значительной части короткой недели при высоковероятной попытке смены тренда в среду, перед длинными выходными.



Начало июля также может состояться на фоне доминирования «зеленых быков» при упавшей торговой активности вследствие пика сезона отпусков.



US Межбанковский валютный рынок - Наличные курсы валют - Итоги: Валютный рынок дядя Caша

Нострадамус Jr Повідомлень: 65047 З нами з: 29.05.06 Подякував: 3958 раз. Подякували: 7358 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 20:49 Trast написав: Подивився i ..,те що я вам писав, ще раз підтвердилося!

Вся моя лічка пуста-ні входящих, ні виходящих- Подивився i ..,те що я вам писав, ще раз підтвердилося!Вся моя лічка пуста-ні входящих, ні виходящих-

Ви з головою дружите?Спочатку Ви написали,що відправили мені листа.Тепер пишите,що Ваша лічка порожня.

Раптом що - Пізнайко лікує будь-які хвороби.

Пізнайко - що це може бути?І чим лікується? Ви з головою дружите?Спочатку Ви написали,що відправили мені листа.Тепер пишите,що Ваша лічка порожня.Раптом що - Пізнайко лікує будь-які хвороби.Пізнайко - що це може бути?І чим лікується? tea Повідомлень: 14546 З нами з: 15.11.08 Подякував: 167 раз. Подякували: 1766 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 25 чер, 2018 21:09 KIM30 написав: Позитивчик написав: Позитивчик написав: Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:

МБ - 26.18(+/-2коп)

ЧР - 26.12(+/-2коп) Сьогодні можемо розвернутись, але якщо не розвернемось, то на вечір мають бути курси такі:МБ - 26.18(+/-2коп)ЧР - 26.12(+/-2коп)

Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45

Валютный рынок в контексте



То де ваші "оплески", панове? : Повідомлення Додано: Пон 25 чер, 2018 07:45То де ваші "оплески", панове?

Коли буде без "якщо..", тоді будуть оплески. Коли буде без "якщо..", тоді будуть оплески.

І ще погодинно, і ще до точності в пів копійки?



А вас усіх не так легко здивувати

МБ - на копійку помилився, хоч я вказував похибку у дві копійки

ЧР - в деяких містах так і можна було купити сьогодні в другій половині дня по 26.12 чи з похибкою, яку я теж вказав в дві копійки 26.13-14



Але справді, то все не те і все не то І ще погодинно, і ще до точності в пів копійки?А вас усіх не так легко здивуватиМБ - на копійку помилився, хоч я вказував похибку у дві копійкиЧР - в деяких містах так і можна було купити сьогодні в другій половині дня по 26.12 чи з похибкою, яку я теж вказав в дві копійки 26.13-14Але справді, то все не те і все не то Позитивчик

Повідомлень: 145 З нами з: 26.01.17 Подякував: 2 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5248524952505251 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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