Еще интересен пик этой зимы. Все заметили, что волны с каждым разом затухают, а желающих прокатиться всё больше.
Самый ожидаемый кидок правительства, это завести на 29, 30, 32. И там остановиться, сделав это новым дном. Кто сольется - сам виноват. Экспорту чутка поможет. А пенсий допечатают. Печатная промышленность у нас поставлена хорошо.
Я верю в честность Президента И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
tea написав:Була тут 10 років одна тьотка,яка,як потім виявилось,є дядьком.
Не доказано,а значит не было, если вы про свою ОО! Вы один ее или его боготворили, а потом вы же от нее или его отказались! Как бы вы отнеслись сами к человеку, которое такое сделал или к его мнению? Кроме вас никто не вспоминал ОО и никто соответсвенно ее не обливал, кроме вас! Поэтому я сделал выводы еще 5 лет назад,что это вы сами себе писали и сами себе и отвечали))
Пізнайко - що світова психіатрія знає про такі випадки. Проаналізуйте уважно все повідомлення Траста.
tea написав:І,доречі,я вже писав,що абсолютне дно у 25.97 в Києві вже позаду.
Спасибо.Я хоть и с иронией написал, но и с долей доверия.Очень согласен с непринципиальностью копеек вблизи дна.Но не исключаю и пробой указанной цифры, на короткий период это возможный сценарий.Например при поступлении больших порций валюты несколько дней подряд.
Звичайно,виключати не можна нічого.Але ситуація очевидна у порівнянні. За червень минулого року НБУ викупив надлишку 300 млн.Тенденцію по червню 2018 Ви ж бачите самі. Які б великі партії валюти не надходили - все викуповується імпортерами.Більш того - НБУ в червні вже декілька днів гасив ажіотаж.
Captain Obvious написав:........... Просто если завтра межбанк продолжит сползать, пускай и на пару копеек (сегодня продалась выручка по 26.15, "это какой-то...позор"), то у наличного выбора особо не останется. Хвост машет собакой.
Сегодня на МБ гривня укрепилась не на пару, а на 5,5 коп. Тем не менее наличка практически не шелохнулась - изменения у валютчиков на 1-2 коп. Причём у разных по разному - у кого-то приём, у кого-то продажа, у кого-то выросла, у кого-то упала. Сейчас наличка явно более инерционна, чем МБ. Своих причин как для роста, так и для падения нет; как Вы и написали, она следует за МБ, но не торопясь и сглаживая его колебания.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 26 чер, 2018 00:27, всього редагувалось 1 раз.
Ещё один момент. Я уже как-то несколько месяцев назад поднимал вопрос какие такие налоги массово уплачиваются именно в 20-х числах, да ещё чуть ли не каждого месяца. Тогда обсудили и вроде пришли к выводу, что такого в реальной жизни нет. Всё же под влиянием пропаганды 2006-го и, может, кого ещё такая точка зрения бытует на форуме. Приведу свежий пост (от 22 июня) ulanusa1:
А давайте поразбираемся в этой теме с налогами. А то у меня есть обоснованные консерны. Прибыль платим поквартально до 10дня после подачи декларации т.е. до 50дня после конца квартала. Соответственно, платеж может быть в мае, следующий аж в августе. НДС весь на предоплате, платить нужно заранее, до регистрации налоговой накладной. Может придти возмещение по НДСу к 26му числу любого месяца, но т.к. оно приходит экспортерам, валюту на это возмещение они не купят. Могут завести меньше валюты в последующую неделю. Другими словами, ДО даты максимального срока уплаты налога на прибыль курс может просесть, и ПОСЛЕ возмещения НДС тоже. Зачем ждать роста после 27го?
Откуда возникло мнение о снижении курса в 20-х числах и не пора ли забыть об этом?
Интересная, на мой взгляд новость к часто обсуждаемому вопросу о цене газа:
Нафтогаз Украины в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС).
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В июне Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 6,9 тыс. грн за тыс. куб. м (без НДС).
"Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - говорится в сообщении.
https://focus.ua/money/400596/?utm_medium=referral&utm_source=kurs_com_ua&utm_campaign=you_can_get_more 7629 грн. по сегодняшнему курсу это примерно 290 долл. за тыс. кубов, т.е. дороже цены импортной закупки. Это что (варианты): а) жадность газодобытчиков; б) высокая стоимость добычи газа; в) чрезмерно высокие налоги, стоимость лицензий и т.п. г) мелкое (или не очень ) жульничество Нафтогаза в компании с Укргаздобычей и частными компаниями? Может кто-нибудь осветить вопрос? Потому что при таких ценах разговоры некоторых наших политиков о газе внутр. добычи и возможности снизить цену для населения теряют всякий смысл.
И последнее. За эти вопросы меня чуть ли не записали во враги народа, а альяка заклевали и по жалобам трудящихся" забанили, а ветку закрыли. Это вроде бы не совсем по теме, но, полагаю, для Украины весьма важно. Да и к валюте имеет достаточно прямое отношение - при таком развитии событий не знаю, как МВФ, а Европа запросто может отказать нам в кредитах. Я уж молчу о внутриполитических последствиях.
Погромы ромов для Украины не в новинку, только в 2018 году их уже было несколько. Громили лагеря цыган в Киеве, Тернополе и Ивано-Франковске. Однако убийство во время таких погромов произошло впервые.
24-летнего парня убили подростки, напавшие на ромский лагерь на окраине Львова. Нападавшие представители ультраправой националистической организации, которым не чужда нацистская риторика и символы. ........ Сейчас последствия куда более серьезные. Ножами насмерть закололи 24-летнего юношу, выходца из Закарпатья. Еще троих жителей лагеря ранили. Среди них – 30-летняя женщина и ее десятилетний сын, которого она прикрывала своим телом от ножевых ударов, а также 19-летний подросток.
Все нападавшие – подростки в возрасте 16-17 лет, учащиеся львовских школ №36 и 83. По версии полиции, руководил нападением 20-летний подросток Андрей Тычка. ........ Глава общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко отметил, что во время нападения в лагере находились 10 взрослых, среди которых - беременная женщина, на которую также напали, и 4 детей.
Реакция Запада последовала быстро:
Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти назвал нападение на поселение ромов под Львовом расистским и призвал украинские власти расследовать его. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате нападения на ромов.
“Президент призвал власти дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении ромов”, – говорится в сообщении ПАСЕ.
В Совете Европы также отреагировали на убийство одного из ромов и разгром их лагеря во Львове. Пресс-секретарь СЕ Даниэль Гольтґен заявил об осуждении данного инцидента: “Мы осуждаем очередное нападение на цыган, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления”.
Соединенные Штаты Америки шокированы нападением на табор ромов во Львове. "Шокированы нападением на табор ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности", – заявило американское посольство в Киеве.