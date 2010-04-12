Додано: Вів 26 чер, 2018 00:23

Погромы ромов для Украины не в новинку, только в 2018 году их уже было несколько. Громили лагеря цыган в Киеве, Тернополе и Ивано-Франковске. Однако убийство во время таких погромов произошло впервые.



24-летнего парня убили подростки, напавшие на ромский лагерь на окраине Львова. Нападавшие представители ультраправой националистической организации, которым не чужда нацистская риторика и символы.

........

Сейчас последствия куда более серьезные. Ножами насмерть закололи 24-летнего юношу, выходца из Закарпатья. Еще троих жителей лагеря ранили. Среди них – 30-летняя женщина и ее десятилетний сын, которого она прикрывала своим телом от ножевых ударов, а также 19-летний подросток.



Все нападавшие – подростки в возрасте 16-17 лет, учащиеся львовских школ №36 и 83. По версии полиции, руководил нападением 20-летний подросток Андрей Тычка.

........

Глава общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко отметил, что во время нападения в лагере находились 10 взрослых, среди которых - беременная женщина, на которую также напали, и 4 детей.

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти назвал нападение на поселение ромов под Львовом расистским и призвал украинские власти расследовать его. Он также выразил соболезнования семье и близким погибшего в результате нападения на ромов.



“Президент призвал власти дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении ромов”, – говорится в сообщении ПАСЕ.



В Совете Европы также отреагировали на убийство одного из ромов и разгром их лагеря во Львове. Пресс-секретарь СЕ Даниэль Гольтґен заявил об осуждении данного инцидента: “Мы осуждаем очередное нападение на цыган, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления”.



Соединенные Штаты Америки шокированы нападением на табор ромов во Львове. "Шокированы нападением на табор ромов во Львове. Злоумышленники должны быть привлечены к ответственности", – заявило американское посольство в Киеве.

И последнее.За эти вопросы меня чуть ли не записали во враги народа, а альяка заклевали и по жалобам трудящихся" забанили, а ветку закрыли.Это вроде бы не совсем по теме, но, полагаю, для Украины весьма важно. Да и к валюте имеет достаточно прямое отношение - при таком развитии событий не знаю, как МВФ, а Европа запросто может отказать нам в кредитах. Я уж молчу о внутриполитических последствиях.Реакция Запада последовала быстро:Если это не фашизм, то что это?Я прошу всех не обсуждать здесь эту тему, а просто прочитать ссылку и задуматься.Со своей стороны обещаю не развязывать дискуссию по этому вопросу. Но вопрос крайне важный, и люди должны знать и думать.Если кому-то очень уж захочется обсуждать, пусть открывает новую тему.