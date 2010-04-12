Додано: Пон 25 чер, 2018 22:33

Еще интересен пик этой зимы.

Все заметили, что волны с каждым разом затухают, а желающих прокатиться всё больше.



Самый ожидаемый кидок правительства, это завести на 29, 30, 32.

И там остановиться, сделав это новым дном. Кто сольется - сам виноват.

Экспорту чутка поможет.

А пенсий допечатают. Печатная промышленность у нас поставлена хорошо.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......