Можно про роліки і серфінг,але тільки у вихідні. [/quote]
вы еще Корнеева подтяните, и вот тогда с лёгкостью за пару дней засрёте нафиг любую ветку, хоть про валюту, хоть про полёт к Альфа Центавра.[/quote]
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:43
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:46
ЛАД
"Потому что при таких ценах разговоры некоторых наших политиков о газе внутр. добычи и возможности снизить цену для населения теряют всякий смысл."
Вы это только теперь поняли.
Между прочим, разговоры не только наших политиков, а и читателей финансового форума!!!
В июле по 290$ может что-то и купят, а в июне по 260$ - нету, разве что для Тимошенко.
И почему вы решили, что 290$ - дороже чем импорт?
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:54
Re: Валютный рынок в контексте
Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:57
ЛАД
Вот еще нашел.
Цена газа на украинской энергетической бирже в июне была 9303.4 грн с НДС - это без НДС 7752,8грн. Нафтогаз же хотел 6.900 грн.
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