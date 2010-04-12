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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5250525152525253

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:43

  Yuri_T написав:
про фотоаппараты

Можно про роліки і серфінг,але тільки у вихідні. :wink:[/quote]
вы еще Корнеева подтяните, и вот тогда с лёгкостью за пару дней засрёте нафиг любую ветку, хоть про валюту, хоть про полёт к Альфа Центавра.[/quote]

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
lrs7719
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:46

ЛАД
"Потому что при таких ценах разговоры некоторых наших политиков о газе внутр. добычи и возможности снизить цену для населения теряют всякий смысл."
Вы это только теперь поняли.
Между прочим, разговоры не только наших политиков, а и читателей финансового форума!!!

В июле по 290$ может что-то и купят, а в июне по 260$ - нету, разве что для Тимошенко.
И почему вы решили, что 290$ - дороже чем импорт?
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:54

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:Откуда возникло мнение о снижении курса в 20-х числах и не пора ли забыть об этом?


Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:57

ЛАД

Вот еще нашел.
Цена газа на украинской энергетической бирже в июне была 9303.4 грн с НДС - это без НДС 7752,8грн. Нафтогаз же хотел 6.900 грн.

https://www.ueex.com.ua/rus/exchange-qu ... tural-gas/
Fedor
 
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