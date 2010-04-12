ЛАД написав:Откуда возникло мнение о снижении курса в 20-х числах и не пора ли забыть об этом?
Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 08:54
Re: Валютный рынок в контексте
Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:19
Доброе утро, коллеги, привет, страна!
Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июня с уровней: доллар – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.
По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению потерял 10,0 КОП.
Евро по сравнению с 25 июня по спросу и по предложению не изменился.
Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 июня по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1699, поднявшись до $1,1716 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1691 на открытии торгов в Европе.
Дата: 26 июня 2018 г. на 09.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 30,60/30,82 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,416 UAH/RUB
US
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:21
Re: Валютный рынок в контексте
.... вчора ввечері, купив першу порцію для скирди нікомунепотрібних пА 26.13..... - що цікаво, що коли забирав з Ідеї всімпотрідбну для купівлі нікомунепотрібного, то у них світило /30
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:26
Фактор 20-го числа мав би спрацювати кожного місяця,бо йдуть платежі податків.
А фактор двадцятих чисел має спрацьовувати в кінці кожного кварталу,про що пише в тому числі і ДС - йде сплата бюджетних платежів,потрібна гривня.
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:27
Привет из Днепра-2
Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,175/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.
С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев к 10.24 надежно обосноваться на отметке 26,18/26,20 UAH/USD. «Появились признаки смены тренда, занесенные, по всей видимости с послеобеденного рынка наличных в понедельник», - заметил
наш консультант. На моменте на межбанке относительное равновесие спроса и предложения.
US
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:53
Re: Валютный рынок в контексте
Додано: Вів 26 чер, 2018 09:59
Привет из Днепра-3
Благодаря действующему равновесию покупок и продаж, котировки безналичного «американца» надежно «заякорились» на отметке 26,18/26,20 UAH/USD, не покидая ее до 10.42 Киева.
Дата: 26 июня 2018 г. на 10.47
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,13/26,20 UAH/USD
€ 30,60/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,415 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 26 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 26 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень нечастые пока сделки прошли в балансе спроса и предложения.
Дата: 26 июня 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.57
Мелкий опт «неформал»
$ 26,12/26,17 UAH/USD
EUR 30,60/30,60 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.
US
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:02
Це пише мало людей,а бігає багато.А цієї зими буде ще більше.Поясню.
В липні - серпні у багатьох закінчуються піврічні гривневі депо.Багато з цих українців куплять долари і не будуть вкладати в банки на валютні депо,хоча ще рік тому розміщували.Чому?Бо ще рік назад валютні депо були під 4-5%,а зараз 3% і нижче.Тобто на суму,яка покриває виплати ФГВФО,на піврічному валютному депо накапає щось біля 100-150 дол.,а рік тому було більше.Тому простіше тримати долари дома і чекати піку курсу,а вже потім,в січні,розміщувати піврічне гривневе депо.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:16
Привет из Днепра-4
По состоянию на 11.10 котировки безналичного доллара на межбанке удерживались на уровне 26,18/26,20 UAH/USD встречными покупками импортеров с игроками, ожидающими очередного сезона компенсации НДС и текущими продажами СКВ ради дефицитной на моменте гривни.
US
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