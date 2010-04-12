Додано: Вів 26 чер, 2018 09:59

Привет из Днепра-3



Благодаря действующему равновесию покупок и продаж, котировки безналичного «американца» надежно «заякорились» на отметке 26,18/26,20 UAH/USD, не покидая ее до 10.42 Киева.



Дата: 26 июня 2018 г. на 10.47

рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,13/26,20 UAH/USD

€ 30,60/30,76 UAH/EUR

RUB – 0,411/0,415 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень нечастые пока сделки прошли в балансе спроса и предложения.



Дата: 26 июня 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.57



Мелкий опт «неформал»



$ 26,12/26,17 UAH/USD

EUR 30,60/30,60 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



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