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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5251525252535254>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 08:54

Re: Валютный рынок в контексте

ЛАД написав:Откуда возникло мнение о снижении курса в 20-х числах и не пора ли забыть об этом?


Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:19

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июня с уровней: доллар – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению потерял 10,0 КОП.

Евро по сравнению с 25 июня по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 июня по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1699, поднявшись до $1,1716 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1691 на открытии торгов в Европе.

Дата: 26 июня 2018 г. на 09.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 30,60/30,82 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,416 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:21

Re: Валютный рынок в контексте

.... вчора ввечері, купив першу порцію для скирди нікомунепотрібних пА 26.13..... - що цікаво, що коли забирав з Ідеї всімпотрідбну для купівлі нікомунепотрібного, то у них світило /30 :shock: :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:26

  Faceless написав:
ЛАД написав:Откуда возникло мнение о снижении курса в 20-х числах и не пора ли забыть об этом?


Насколько помню, Адам Смит (который форумчанин) регулярно опирался на "фактор 20-х чисел", оттуда и пошло

Фактор 20-го числа мав би спрацювати кожного місяця,бо йдуть платежі податків.
А фактор двадцятих чисел має спрацьовувати в кінці кожного кварталу,про що пише в тому числі і ДС - йде сплата бюджетних платежів,потрібна гривня.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:27

Привет из Днепра-2

Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,175/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.

С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев к 10.24 надежно обосноваться на отметке 26,18/26,20 UAH/USD. «Появились признаки смены тренда, занесенные, по всей видимости с послеобеденного рынка наличных в понедельник», - заметил
наш консультант. На моменте на межбанке относительное равновесие спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:30

23 июня казначейство 1 млрд вернуло НДС
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:53

Re: Валютный рынок в контексте

  Captain Obvious написав:Все заметили, что волны с каждым разом затухают, а желающих прокатиться всё больше.

Желающих может и много, но принимающих реальное участие как-то не густо, даже здесь на ветке признается совсем небольшое число людей.
dj0nk1
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 09:59

Привет из Днепра-3

Благодаря действующему равновесию покупок и продаж, котировки безналичного «американца» надежно «заякорились» на отметке 26,18/26,20 UAH/USD, не покидая ее до 10.42 Киева.

Дата: 26 июня 2018 г. на 10.47
рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,13/26,20 UAH/USD
€ 30,60/30,76 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,415 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 26 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 26 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень нечастые пока сделки прошли в балансе спроса и предложения.

Дата: 26 июня 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.57

Мелкий опт «неформал»

$ 26,12/26,17 UAH/USD
EUR 30,60/30,60 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.

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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:02

  dj0nk1 написав:
  Captain Obvious написав:Все заметили, что волны с каждым разом затухают, а желающих прокатиться всё больше.

Желающих может и много, но принимающих реальное участие как-то не густо, даже здесь на ветке признается совсем небольшое число людей.

Це пише мало людей,а бігає багато.А цієї зими буде ще більше.Поясню.
В липні - серпні у багатьох закінчуються піврічні гривневі депо.Багато з цих українців куплять долари і не будуть вкладати в банки на валютні депо,хоча ще рік тому розміщували.Чому?Бо ще рік назад валютні депо були під 4-5%,а зараз 3% і нижче.Тобто на суму,яка покриває виплати ФГВФО,на піврічному валютному депо накапає щось біля 100-150 дол.,а рік тому було більше.Тому простіше тримати долари дома і чекати піку курсу,а вже потім,в січні,розміщувати піврічне гривневе депо.
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:16

Привет из Днепра-4

По состоянию на 11.10 котировки безналичного доллара на межбанке удерживались на уровне 26,18/26,20 UAH/USD встречными покупками импортеров с игроками, ожидающими очередного сезона компенсации НДС и текущими продажами СКВ ради дефицитной на моменте гривни.

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