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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5251525252535254

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:18

Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29

  Kalina написав:Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.


Приветствую коллеги, друзья !!!.

Откупился по 26.17.
Kalina
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра межбанк работает ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:45

Kalina
Ще б обяг написали, для розуміння чи варто не берегти нервові клітини )))
miridi7
 
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