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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:18
Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:44
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра межбанк работает ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:45
Kalina
Ще б обяг написали, для розуміння чи варто не берегти нервові клітини )))
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