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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5252525352545255>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:18

Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29

  Kalina написав:Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.


Приветствую коллеги, друзья !!!.

Откупился по 26.17.
Kalina
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:44

Re: Валютный рынок в контексте

Завтра межбанк работает ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:45

Kalina
Ще б обяг написали, для розуміння чи варто не берегти нервові клітини )))
miridi7
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:52

Привет из Днепра-5

К 11.46 ценовая стабильность на валютном межбанке сохранилась, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж безналичного «американца» при крайне незначительном преобладании покупок: 26,18/26,20 UAH/USD.

Дополуденное незначительное повышение цен «американца» снижение долларовых цен на межбанке , сменившееся тотчас же затянувшейся по сути до полудня стабильностью, вызванное сбалансированной торговлей, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:57

ЄС остаточно затвердив мільярд євро допомоги для України

Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.
"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.
Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.
Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги 13 червня.
P.S. Проти проголосували лише Угорці, нічого дивного, тепер захлинаються в своїй жовчі проти України, але на них ніхто в ЄС не зважає.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 26 чер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 10:57

  Искатель написав:Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...

У Вас є інфо,що НБУ сьогодні продає?
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:06

.... а кримінал - ще ніхто не відміняв!

  tea написав:
  dj0nk1 написав:
  Captain Obvious написав:Все заметили, что волны с каждым разом затухают, а желающих прокатиться всё больше.

Желающих может и много, но принимающих реальное участие как-то не густо, даже здесь на ветке признается совсем небольшое число людей.

Це пише мало людей,а бігає багато.А цієї зими буде ще більше.Поясню.
В липні - серпні у багатьох закінчуються піврічні гривневі депо.Багато з цих українців куплять долари і не будуть вкладати в банки на валютні депо,хоча ще рік тому розміщували.Чому?Бо ще рік назад валютні депо були під 4-5%,а зараз 3% і нижче.Тобто на суму,яка покриває виплати ФГВФО,на піврічному валютному депо накапає щось біля 100-150 дол.,а рік тому було більше.Тому простіше тримати долари дома і чекати піку курсу,а вже потім,в січні,розміщувати піврічне гривневе депо.

... а Я от знову в Ощад під 2,75% брутто заніс :mrgreen:
Ну не в дома ж тримати?..
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:23

Привет из Днепра-6

На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.

Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Дата: 26 июня 2018 г. на 12.04

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,416 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 11:24

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса вцепилась в продажу па.13 и держится насмерть.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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