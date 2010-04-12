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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:18
Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:29
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:44
Re: Валютный рынок в контексте
Завтра межбанк работает ??
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:45
Kalina
Ще б обяг написали, для розуміння чи варто не берегти нервові клітини )))
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:52
Привет из Днепра-5
К 11.46 ценовая стабильность на валютном межбанке сохранилась, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж безналичного «американца» при крайне незначительном преобладании покупок: 26,18/26,20 UAH/USD.
Дополуденное незначительное повышение цен «американца» снижение долларовых цен на межбанке , сменившееся тотчас же затянувшейся по сути до полудня стабильностью, вызванное сбалансированной торговлей, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.
US
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:57
ЄС остаточно затвердив мільярд євро допомоги для України
Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.
Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.
"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.
Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.
Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги 13 червня.
P.S. Проти проголосували лише Угорці, нічого дивного, тепер захлинаються в своїй жовчі проти України, але на них ніхто в ЄС не зважає.
Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 26 чер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Вів 26 чер, 2018 10:57
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:06
.... а кримінал - ще ніхто не відміняв!
... а Я от знову в Ощад під 2,75% брутто заніс
Ну не в дома ж тримати?..
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:23
Привет из Днепра-6
На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.
По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.
Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.
Дата: 26 июня 2018 г. на 12.04
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,416 UAH/RUB
US
Додано: Вів 26 чер, 2018 11:24
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса вцепилась в продажу па.13 и держится насмерть.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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