Додано: Вів 26 чер, 2018 10:57

Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги.

Про це повідомляється в офіційному Twitter прес-служби Ради ЄС.

"Сьогодні Рада ЄС схвалила 1 мільярд євро нових кредитів для покриття фінансових потреб України та підтримки економічної стабілізації і програми структурних реформ", - йдеться у повідомленні.

Після сьогоднішнього рішення Європейська комісія, консультуючись із Радою ЄС, підготує меморандум про надання допомоги. Меморандум потребує ратифікації українського парламенту.

Нагадаємо, Європейський парламент проголосував за надання Україні 1 млрд євро макрофінансової допомоги 13 червня.

P.S. Проти проголосували лише Угорці, нічого дивного, тепер захлинаються в своїй жовчі проти України, але на них ніхто в ЄС не зважає.

Востаннє редагувалось Василь-Рівне в Вів 26 чер, 2018 12:18, всього редагувалось 1 раз.

Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.