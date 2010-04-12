Додано: Вів 26 чер, 2018 12:25

Привет из Днепра-8



Во вторник торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,175/26,200 UAH/USD виртуально, без сделок.



С 10.05, выйдя в реальную сферу, котировки безналичного «американца» инициировали рост, сумев к 10.24 надежно обосноваться на отметке 26,18/26,20 UAH/USD. «Появились признаки смены тренда, занесенные, по всей видимости с послеобеденного рынка наличных в понедельник», - заметил

наш консультант. На моменте на межбанке относительное равновесие спроса и предложения.



Благодаря действующему равновесию покупок и продаж, котировки безналичного «американца» надежно «заякорились» на отметке 26,18/26,20 UAH/USD, не покидая ее до 10.42 Киева.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки символического сжатия на рынке гривневого ресурса.



Об этом дал понять символически понизившийся с уровня 51 259,3 млн. грн. к отметке 51 711,3 млн. грн. объем гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ к утру вторника.



По состоянию на 11.10 котировки безналичного доллара на межбанке удерживались на уровне 26,18/26,20 UAH/USD встречными покупками импортеров с игроками, ожидающими очередного сезона компенсации НДС и текущими продажами СКВ ради дефицитной на моменте гривни.



К 11.46 ценовая стабильность на валютном межбанке сохранилась, сопровождаясь относительным равновесием покупок и продаж безналичного «американца» при крайне незначительном преобладании покупок: 26,18/26,20 UAH/USD.



Дополуденное незначительное повышение цен «американца» снижение долларовых цен на межбанке , сменившееся тотчас же затянувшейся по сути до полудня стабильностью, вызванное сбалансированной торговлей, сопровождалось признаками стабилизации на рынке гривневой ликвидности, о чем дали понять не тронувшиеся с уровня 15,00/16,25% годовых ставки по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo.



С 12.23 более активные покупки СКВ на межбанке спровоцировали возобновление роста цен «американца», консолидировавшихся около 12.35 на отметке 26,19/26,21 UAH/USD.



Меж тем, c 12.45 эти локальные максимумы безналичной пары доллар-гривня были проданы, понизив цен «американца» на межбанке до цифры 26,185/26,205 UAH/USD, которую доллар не покидал до 12.57 Киева.



На фоне этих же котировок (26,185/26,205 UAH/USD) межбанк встретил обеденный перерыв около 13.02 Киева.



При этих ценах фоне участники торгов валютного межбанка ушли в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром вторника (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 26 июня с уровней: доллар – 26,00/26,20 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с открытием понедельника, доллар по спросу понизился на 5,0 коп., по предложению потерял 10,0 КОП.



Евро по сравнению с 25 июня по спросу и по предложению не изменился.



Наличный рубль во вторник по сравнению с дебютом 25 июня по спросу и по предложению не изменился.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на вторник повысилось до отметки $1,1699, поднявшись до $1,1716 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1691 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 26 июня показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 26 июня в розничном сегменте наблюдался баланс спроса и оферов, обороты «невысокие».



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра во вторник показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием понедельника спрос повысился на 2,0 коп., предложение прибавило 1,0 коп.); евро – 30,60/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 25 июня спрос повысился на 5,0-10,0 коп., офера стали выше на 12,0-15,0 коп.); рубль - 0,405/0,415 UAH/RUB (по сравнению с открытием понедельника спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 26 июня в оптовом сегменте рынка Днепра очень нечастые пока сделки прошли в балансе спроса и предложения.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных во вторник в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 26 июня по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,15/26,25 UAH/USD, евро – 30,60/30,82 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB, Киев опт 26,12/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,12/26,17 UAH/USD, евро (опт) 30,60/30,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,60/30,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,05/26,18 UAH/USD, евро – 30,40/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,415 RUB/USD, Одесса – опт 26,13/26,17 UAH/USD, розница – 26,08/26,20 UAH/USD; Запорожье – 26,13/26,20 UAH/USD; евро – 30,60/30,76 UAH/EUR, рубль - 0,41й/0,415 RUB/USD.



Ожидаемая смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на украинском валютном межбанке стала следствием нескольких обстоятельств.



Во-первых, стараниями начавшейся 21 июня коррекции безналичный «американец» успел упасть в цене с уровня 26,4759 к отметке 26,1736 UAH/USD по средневзвешенному курсу. Это с одной стороны заметно ограничило покупки импортеров, которым, к слову, в конце месяца надо закрывать контракты, с другой, дало повод держателям СКВ зафиксировать прибыль, прекратив продажи СКВ.



Во-вторых, активизации (без фанатизма) покупателей доллара ко вторнику способствовало начало цикла порционной компенсации НДС Казначейством. Например, еще в субботу часть экспортеров получила толику гривни из общего миллиардного пакета, исключив выходы этих игроков на межбанк с продажами СКВ ради нацвалюты.



В-третьих, страна пребывает в преддверии длинных выходных, которые, как известно, лучше проводить, пребывая в старом надежном долларе.



Отчасти сообразно валютному межбанку во вторник вел себя и рынок наличных, констатировавший тамошнюю стабилизацию цен и равновесие покупок и продаж.



Мы сохраняем свой прежний прогноз, предписывающий в дебюте второго полугодия возвращение на межбанк «полноценного» «бычьего» тренда.



US