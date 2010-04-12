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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 13:08
tea написав: Искатель написав:
Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...
У Вас є інфо,що НБУ сьогодні продає?
Да, у меня есть такая информация. Но совсем немного и только для "избранных".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:20
Искатель написав: tea написав: Искатель написав:
Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...
У Вас є інфо,що НБУ сьогодні продає?
Да, у меня есть такая информация. Но совсем немного и только для "избранных".
дякую.Ну якщо НБУ сьогодні продавав,то побачимо це у статистиці інтервенцій за тиждень.
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tea
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:21
По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.
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twin
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:30
twin написав:
По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.
Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
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Proofy
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:45
Proofy написав: twin написав:
По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.
Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.
Ниже 26.05 в этом году уже не будет.
И то, разве что в Одессе.
Если в Киеве есть па.17, - надо брать.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
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Captain Obvious
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:50
Виктория в 11:00 светила 08/13
Живите своим умом!
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:53
На мою думку зараз вдалий час для «загону»пiти вгору ,перед довгими вихiдними, тому попит може збiльшитись , як на МБ , так i на готiвцI.*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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Додано: Вів 26 чер, 2018 13:55
Proofy написав: twin написав:
По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.
Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.
Уточняйте, какое снижение в копейках для вас существенно.
Точного дна все равно не поймать.
При допустиомй погрешности в 1% - думаю, снижения уже не будет
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sryvkin
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:02
В Запоріжжі, менше ніж 26.22 на продаж,не бачив
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гуляйполе
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Додано: Вів 26 чер, 2018 14:05
Вчора у валютчика був , каже погано несуть , готовий був суму взяти по 20./*Відправлено з Чату
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Перес де Куэльяр
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