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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5254525552565257>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:08

  tea написав:
  Искатель написав:Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...

У Вас є інфо,що НБУ сьогодні продає?


Да, у меня есть такая информация. Но совсем немного и только для "избранных".
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:20

  Искатель написав:
  tea написав:
  Искатель написав:Нацбанк точечно продает и сбивает спрос. Очень точечно...

У Вас є інфо,що НБУ сьогодні продає?


Да, у меня есть такая информация. Но совсем немного и только для "избранных".

дякую.Ну якщо НБУ сьогодні продавав,то побачимо це у статистиці інтервенцій за тиждень.
tea
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:21

Re: Валютный рынок в контексте

По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.
twin
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:30

  twin написав:По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.

Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:45

  Proofy написав:
  twin написав:По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.

Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.


Ниже 26.05 в этом году уже не будет.
И то, разве что в Одессе.
Если в Киеве есть па.17, - надо брать.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:50

Виктория в 11:00 светила 08/13
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:53

На мою думку зараз вдалий час для «загону»пiти вгору ,перед довгими вихiдними, тому попит може збiльшитись , як на МБ , так i на готiвцI.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 13:55

  Proofy написав:
  twin написав:По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.

Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.


Уточняйте, какое снижение в копейках для вас существенно.
Точного дна все равно не поймать.
При допустиомй погрешности в 1% - думаю, снижения уже не будет
sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:02

В Запоріжжі, менше ніж 26.22 на продаж,не бачив
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:05

Вчора у валютчика був , каже погано несуть , готовий був суму взяти по 20./

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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