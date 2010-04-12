В Киеве даже по .15 сегодня есть
А насчет "ниже не будет" - поживем, увидим. Хотя вот здесь у Вас большие шансы угадать.
P.S. Никогда не обижаюсь долго И Вам советую быть проще...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:14
В Киеве даже по .15 сегодня есть
А насчет "ниже не будет" - поживем, увидим. Хотя вот здесь у Вас большие шансы угадать.
P.S. Никогда не обижаюсь долго И Вам советую быть проще...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:15
А Вы откуда, если не секрет? По .20/ - это хорошая покупка для вчера.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:18
Что-то сегодня не заметно ликующих представителей клуба "сдавайте валюту сегодня, а то завтра никто не будет её покупать"
Бегут за последним вагоном?
Всё IMHO
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:20
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:25
Устали запоминать твиты?
Или переход в валюту автоматически перевел в ряды "25 это история" ?
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:28
Re: Валютный рынок в контексте
Станиславів. 26.12 опт.
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:31
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:51
Я нигде не писал что курс будет 25
Я писал, и повторю если нужно еще раз, что до середины (или конца, не помню точно) июля рости не на чем.
Что, впрочем, не мешает курсу бултыхаться как фекалии в проруби оставшиеся летние месяцы в пределах 26.05-26.6.
А это всё же действует на нервы, особенно когда сидишь на мешке гривны, от продавшейся валютной выручки па.15
В остальном же - да, точка зрения определяется точкой сидения; и снова, несмотря на то что зазеленел, повторю, что в июле средневзвешенное выше 26.6 не будет.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52
а шо делать?
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:55
Re: Валютный рынок в контексте
Читаю гілку....... - ого, якій різнобій по курсі пішов у різних містах
... в моєму місті Лева бачу, що можна взяти пА /13 (так само, як брав вчора...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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