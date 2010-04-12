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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5255525652575258>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:14

  Captain Obvious написав:
Ниже 26.05 в этом году уже не будет.
И то, разве что в Одессе.
Если в Киеве есть па.17, - надо брать.


В Киеве даже по .15 сегодня есть :)
А насчет "ниже не будет" - поживем, увидим. Хотя вот здесь у Вас большие шансы угадать.

P.S. Никогда не обижаюсь долго :) И Вам советую быть проще...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:15

  Перес де Куэльяр написав:Вчора у валютчика був , каже погано несуть , готовий був суму взяти по 20./

*Відправлено з Чату


А Вы откуда, если не секрет? По .20/ - это хорошая покупка для вчера.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:18

Что-то сегодня не заметно ликующих представителей клуба "сдавайте валюту сегодня, а то завтра никто не будет её покупать"
Бегут за последним вагоном? :-)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:20

  Kalina написав:
  Kalina написав:Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.


Приветствую коллеги, друзья !!!.

Откупился по 26.17.


Пишите еще. Вы один из немногих на форуме, кто описывает реальные действия без демагогии, а не предположения с попытками доказать свою ванговость
Carbon_m
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:25

  Captain Obvious написав:
  Proofy написав:
  twin написав:По 26,15 взяв, більшу частину грн залишив.

Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.


Ниже 26.05 в этом году уже не будет.
И то, разве что в Одессе.
Если в Киеве есть па.17, - надо брать.



Устали запоминать твиты? :)
Или переход в валюту автоматически перевел в ряды "25 это история" ?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:28

Re: Валютный рынок в контексте

Станиславів. 26.12 опт.
Gogia
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:31

  Kalina написав:
  Kalina написав:Привет друзья.
Слился по 26-35.
Ждемс.


Приветствую коллеги, друзья !!!.

Откупился по 26.17.
Вибачте , де 35/ приймали , то /17 я там не бачив , яке це мiсто?
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:51

  Aps написав:
  Captain Obvious написав:
  Proofy написав:Нормальный курс. У некоторых подрос до .22
Ожидается снижение вообще? Напряжно на мешках с бумагой сидеть.


Ниже 26.05 в этом году уже не будет.
И то, разве что в Одессе.
Если в Киеве есть па.17, - надо брать.



Устали запоминать твиты? :)
Или переход в валюту автоматически перевел в ряды "25 это история" ?

Я нигде не писал что курс будет 25 :)
Я писал, и повторю если нужно еще раз, что до середины (или конца, не помню точно) июля рости не на чем.
Что, впрочем, не мешает курсу бултыхаться как фекалии в проруби оставшиеся летние месяцы в пределах 26.05-26.6.
А это всё же действует на нервы, особенно когда сидишь на мешке гривны, от продавшейся валютной выручки па.15

В остальном же - да, точка зрения определяется точкой сидения; и снова, несмотря на то что зазеленел, повторю, что в июле средневзвешенное выше 26.6 не будет.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:52

  Искатель написав:А Вы откуда, если не секрет?

вроде из днепра...
а шо делать?
чик
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:55

Re: Валютный рынок в контексте

Читаю гілку....... - ого, якій різнобій по курсі пішов у різних містах :shock:
... в моєму місті Лева бачу, що можна взяти пА /13 (так само, як брав вчора...)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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