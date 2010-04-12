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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5255525652575258

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 14:59

Долярчик В Днепре, сложно взять нормальный объем ниже 26,18
Дурень думкою багатіє
starsn
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 15:52

Re: Валютный рынок в контексте

Наличный Киева ходит туда-сюда +-2 коп., сейчас можно откупиться по 26.14, лично я рискну подождать начало след. недели. На 50% в $ я зашел 01.06 по 25.96

PS: Признаюсь, при прошлом загоне, чуть не откупил по 26.40, моей суммы не было, появилась через пару часов, когда пошел резкий разворот) Больше дна искать не буду, после праздников откупаюсь
rils33
 
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