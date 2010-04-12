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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 14:59
Долярчик В Днепре, сложно взять нормальный объем ниже 26,18
Дурень думкою багатіє
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starsn
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Додано: Вів 26 чер, 2018 15:52
Наличный Киева ходит туда-сюда +-2 коп., сейчас можно откупиться по 26.14, лично я рискну подождать начало след. недели. На 50% в $ я зашел 01.06 по 25.96
PS: Признаюсь, при прошлом загоне, чуть не откупил по 26.40, моей суммы не было, появилась через пару часов, когда пошел резкий разворот) Больше дна искать не буду, после праздников откупаюсь
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rils33
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