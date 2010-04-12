Додано: Вів 26 чер, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, выросший в понедельник относительно доллара на 6,53 коп., на торгах вторника понизился на 1,56 коп., оказавшись на уровне 26,1892 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 26 июня с уровней предыдущего закрытия 26,175/26,200 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,18/26,20 UAH/USD, демонстрируя впоследствии феноменальную курсовую стабильность, не покинув этот уровень до 12.23 Киева на фоне сбалансированности спроса и предложения.



К 12.23 равновесие покупок и продаж было немного нарушено, и преобладание спроса приподняло цену СКВ до 26,19/26,21 UAH/USD, однако эти локальные максимумы были быстро проданы, вернув «американец» вначале к 26,185/26,205, а спустя 33 минуты, на 13.07 Киева до 26,18/26,20 UAH/USD.

Около 15.00 на опустевшем межбанке новые низколиквидные покупки слегка расширили спред котировок доллара до 26,180/26,205 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



Торги валютного межбанка 26 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,180/26,205 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1892 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1892 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, стараниями начавшейся 21 июня коррекции безналичный «американец» успел упасть в цене с уровня 26,4759 к отметке 26,1736 UAH/USD по средневзвешенному курсу. Это с одной стороны заметно ограничило покупки импортеров, которым, к слову, в конце месяца надо закрывать контракты, с другой, дало повод держателям СКВ зафиксировать прибыль, прекратив продажи СКВ.



Во-вторых, активизации (без фанатизма) покупателей доллара ко вторнику способствовало начало цикла порционной компенсации НДС Казначейством. Например, еще в субботу часть экспортеров получила толику гривни из общего миллиардного пакета, исключив выходы этих игроков на межбанк с продажами СКВ ради нацвалюты.



В-третьих, страна пребывает в преддверии длинных выходных, которые, как известно, лучше проводить, пребывая в старом надежном долларе.



В-четвертых, не исключено, что в достаточно сдержанном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 26 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, компенсацией НДС Казначейство приподняло гривневую ликвидность, следовательно, приобретать СКВ было за что.



В-третьих, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным. Об этом свидетельствует падение курсовой динамики: 25-го курс СКВ упал на 6,53 коп., нынче его рост составил 1,56 коп.



В-четвертых, тема «синдрома понедельника по известным причинам снята с повестки дня.



Дата: 26 июня 2018 г. 17.19



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,15/26,20 UAH/USD (с утра – 26,15/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,13-15/26,19-20 UAH/USD)

€ – 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,85 UAH/EUR, к полудню - 30,60/30,80 UAH/EUR)

RUB – 0,405/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,405/0,415 UAH/RUB, к полудню - 0,405/0,415 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



Из-за дополуденной стабилизации на рынке «зеленого» безнала, у дилеров наличного рынка, как и у клиентов, не было повода ревизовать действующие цены.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня вернулись к ценам открытия. К этому располагало равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив оптовому сектору «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.





Дата: 26 июня 2018 г. на 17.17

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,10/26,17 UAH/USD (с утра 26,12/26,17 UAH/USD, к полудню 26,12/26,17 UAH/USD)

€ 30,60/30,75 UAH/EUR (с утра 30,60/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,60/30,80 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 26 июня стартовали, как всегда в последнее время, в условиях низколиквидного равновесия спроса и предложения.



До полудня столичные валютчики не меняли действующие цены из-за сложившегося равновесия покупок и продаж без ценового «вмешательства.



На 12.17 столичные валютчики-оптовики «неформалы» рапортовали о стабильности действующих с утра цен (26,12/26,17 UAH/USD, евро – 30,60/30,805 UAH/EUR), благодаря «естественной» сбалансированности рынка.



После обеда, на киевском рынке цены доллара уже не изменялись до самого закрытия сессии, сопровождаясь приличной торговой активностью.



Благодаря наблюдавшемуся в течение вторника равновесию спроса и предложения, итоговая ликвидность вторничной сессии на рынке столицы заметно прибавила, заслужив «четверку» и улучшив «посредственные» показатели предыдущей сессии.



Дата: 26 июня 2018 г.



17.59 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,18/26,25 UAH/USD (с утра - 26,13/26,20 UAH/USD, к полудню – 26,16/26,20 UAH/USDD)

€ – 30,65/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,76 UAH/EUR, к полудню - 30,62/30,80 UAH/EUR)

RUB – 0,410/0,415 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,415 UAH/RUB, к полудню 0,412/0,416 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги вторника в условиях равновесия спроса и предложения.



В период до полудня на рынке города местные дилеры констатировали постепенное увеличение активности покупателей, заставляющее их реагировать текущими ценами.



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о росте действующих цен на фоне сужения спреда: 26,16/26,20 UAH/USD, евро – 30,62/30,80 UAH/EUR, рубль 0,411/0,416 UAH/RUB. К полудню на местном рынке относительное равновесие покупок и продаж при незначительном преобладании спроса.



После обеда на местном рынке наблюдалось сохранение нарастания активности покупателей, заставляя запорожских дилеров сообразно поднимать действующие цены.

Своевременными ценовыми ревизиями удалось сохранить итоговое равновесие покупок и продаж, благодаря которому обороты выросли, заслужив «четверку» и улучшив показатели предыдущей сессии.



Дата: 26 июня 2018 г. на 17.00



Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,17/26,25 UAH/USD (с утра - 26,15/26,25 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,25 UAH/USD)

€ – 30,55/30,80 UAH/EUR (с утра – 30,60/30,82 UAH/EUR, к полудню - 30,55/30,80 UAH/EUR)

RUB 0,411/0,416 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,416 UAH/RUB, к полудню - 0,411/0,416 UAH/RUB)



US



