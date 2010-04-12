Додано: Вів 26 чер, 2018 17:08

еще июль будут незначительные качели. там все депутаты и министры идут в отпуска. бизнес тоже отдыхает. если не будет полит. проблем, то до 25 июля курс будет в пределах 26.10 - 26,45.

Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.