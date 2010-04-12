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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5256525752585259

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:07

  tea написав:
  Trast написав:Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением

А "Біфітер" можна передавати? :mrgreen:

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:08

еще июль будут незначительные качели. там все депутаты и министры идут в отпуска. бизнес тоже отдыхает. если не будет полит. проблем, то до 25 июля курс будет в пределах 26.10 - 26,45.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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