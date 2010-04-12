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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:07
tea написав: Trast написав:
Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой
-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением
А "Біфітер" можна передавати?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:08
еще июль будут незначительные качели. там все депутаты и министры идут в отпуска. бизнес тоже отдыхает. если не будет полит. проблем, то до 25 июля курс будет в пределах 26.10 - 26,45.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
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