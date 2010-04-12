Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 17:07
tea написав: Trast написав:
Лучше
виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой
-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением
А "Біфітер" можна передавати?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:08
еще июль будут незначительные качели. там все депутаты и министры идут в отпуска. бизнес тоже отдыхает. если не будет полит. проблем, то до 25 июля курс будет в пределах 26.10 - 26,45.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:45
Завтра Минфин погашает гривневые ОВГЗ на 456 млн
Аукцион сегодня был вяленький , удалось привлечь гривну только по короткому выпуску 98 дней на сумму 955 млн По факту завтра уйдет ликвидности на 0,5 млрд Нерезы вчера еще на 150 млн.грн скинули ОВГЗ , остаток у нерезов 9,944 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 26 чер, 2018 17:52
Долярчик написав: tea написав:
В липні - серпні у багатьох закінчуються піврічні гривневі депо.Багато з цих українців куплять долари
і не будуть вкладати в банки на валютні депо,хоча ще рік тому розміщували.Чому?
Бо ще рік назад валютні депо були під 4-5%,а зараз 3% і нижче.Тобто на суму,яка покриває виплати ФГВФО,на піврічному валютному депо накапає щось біля 100-150 дол.,а рік тому було більше.
Тому простіше тримати долари дома і чекати піку курсу
,а вже потім,в січні,розміщувати піврічне гривневе депо.
... а Я от знову в Ощад під 2,75% брутто заніс
Ну не в дома ж тримати?..
Diversificatio/ Відкрив сьогодні в АТ "КІБ" $ річний під 5%. На сайті - 4,5%, але принісши квитанцію з іншого банка про зняття мін. 1000 грн. (чи пенс. посвідчення) + 0,5%. Банк з іноземним капіталом, власник - британець. Цікава ситуація з курсом:
09:30-курс продажу 26,19
12:00-курс продажу
26,18
(по ньому й брав під депо за гривню)
Після обіду курс продажу уже 26,20.
ТИХИЙ
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:00
Адам Смит - форумчанин - вновь пишет.
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freeze
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:02
сейчас будет о дефолте ( росте курса ) ну и под конец как обычно загон в бетон
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:20
zzzzzz написав:
сейчас будет о дефолте ( росте курса ) ну и под конец как обычно загон в бетон
да нет.
похвалит откупившихся до 26. тех, что в начале месяца
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Yuri_T
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:23
Yuri_T Ой,как смешно ))
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zzzzzz
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Додано: Вів 26 чер, 2018 18:40
... так, спокійно взяв пА/14(на копійку дорожче, ніж вчора)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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