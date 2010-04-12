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Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5256525752585259

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:07

  tea написав:
  Trast написав:Лучше виски мне передайте 1995 года с американской этикеткой-и я вам все проясню.
Если забаните -не обижусь. Просто писать тут не буду. С уважением

А "Біфітер" можна передавати? :mrgreen:

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Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:08

еще июль будут незначительные качели. там все депутаты и министры идут в отпуска. бизнес тоже отдыхает. если не будет полит. проблем, то до 25 июля курс будет в пределах 26.10 - 26,45.
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:45

Завтра Минфин погашает гривневые ОВГЗ на 456 млн

Аукцион сегодня был вяленький , удалось привлечь гривну только по короткому выпуску 98 дней на сумму 955 млн

По факту завтра уйдет ликвидности на 0,5 млрд


Нерезы вчера еще на 150 млн.грн скинули ОВГЗ , остаток у нерезов 9,944 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 17:52

  Долярчик написав:
  tea написав:В липні - серпні у багатьох закінчуються піврічні гривневі депо.Багато з цих українців куплять долари і не будуть вкладати в банки на валютні депо,хоча ще рік тому розміщували.Чому?Бо ще рік назад валютні депо були під 4-5%,а зараз 3% і нижче.Тобто на суму,яка покриває виплати ФГВФО,на піврічному валютному депо накапає щось біля 100-150 дол.,а рік тому було більше.Тому простіше тримати долари дома і чекати піку курсу,а вже потім,в січні,розміщувати піврічне гривневе депо.

... а Я от знову в Ощад під 2,75% брутто заніс :mrgreen:
Ну не в дома ж тримати?..

Diversificatio/ Відкрив сьогодні в АТ "КІБ" $ річний під 5%. На сайті - 4,5%, але принісши квитанцію з іншого банка про зняття мін. 1000 грн. (чи пенс. посвідчення) + 0,5%. Банк з іноземним капіталом, власник - британець. Цікава ситуація з курсом:
09:30-курс продажу 26,19
12:00-курс продажу 26,18 (по ньому й брав під депо за гривню)
Після обіду курс продажу уже 26,20.
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:00

Адам Смит - форумчанин - вновь пишет.
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freeze
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:02

  freeze написав:Адам Смит - форумчанин - вновь пишет.
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сейчас будет о дефолте ( росте курса ) ну и под конец как обычно загон в бетон :lol:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:20

  zzzzzz написав:сейчас будет о дефолте ( росте курса ) ну и под конец как обычно загон в бетон :lol:

да нет.
похвалит откупившихся до 26. тех, что в начале месяца :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:23

Yuri_T
Ой,как смешно ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:40

Re: Валютный рынок в контексте

... так, спокійно взяв пА/14(на копійку дорожче, ніж вчора)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 18:43

Долярчик Від 20.
Дурень думкою багатіє
starsn
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