|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:26
Re: Валютный рынок в контексте
Легкая нервозность плавно нарастает... Время ставок... - плохо, что нельзя. Жду сомика... Пересу -плюс взагали, за всегда грамотную попытку быть в курсе.
Востаннє редагувалось дарий в Вів 26 чер, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:28
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:39
Долярчик Дважды недавно были проездом-очень даже умнички. По валюте - Закарпатье - бест по продаже...Причем, реальной. 7 км - вчерашний день. Спекулянты.. Называется, уже приехал - в город хрен вернешься, хоть там и курс сто пудов можно найти лучше. Одесса, однако..
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:44
... отака стратегія Долярчика!)))
... Я в основному - відкупився вся...... - ще залишилось на пару сотень...... - то вже таке..... "мєлочі жизні"))
...тепер, навіть, не знаю, по якому середньозваженому курсу рахувати свою скирду , бо три тисячки нікомунепотрібних паряться ще з минулого літа(з перекидами зі стовпця на стовпець) на депо до жовтня в Ощаді! так, так, прогавлених взимку .... - але ж Я - не один такий!
...хоч Я ту загальну скирду пізнішше(з осені), якщо курс височенький, то конвертую поступово з кожним місяцем, через свій товар.... - а взимку дивлюсь, скільки "зайвих"(щоб вистачало до весни) і обмінявши їх, кидаю на стовпці депо на весну(помісячно), а не до літа тепер!.... бо навесні, вже всі форумчани знають, що у мене.......
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:45
Re: Валютный рынок в контексте
Запоріжжя вечір 18-20/23-25.
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:54
Долярчик Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить?
Додано: Вів 26 чер, 2018 19:55
.... то що, мені тепер сідати на потяг до Запоріжжя і там здавати ті, що Я вчора і сьогодні(2год.тому) купив пА/13-14?
... буде "профіт"(с)
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:00
Не имей сто рублей,
а женись, как Аджубей (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 26 чер, 2018 20:03
... спробую пояснити на хлопський розум
...(я дохід по депо в долярах ЗОВСІМ не рахую)... от, мені щомісяця потрібні долярчики для закупівлі товару..... і от наприклад, зараз би був жовтень, чи листопад.... і мені треба купити товар, а тут курс виріс наприклад, на 28,чи 29 чи 30......-шкода, щоб мені товар порахували по такому курсу..... - а так, Я пішов у банк, зняв з стовчика(який є кожного осінньо-зимового періода) отих нікомунепотрібних і заплатив за товар!..... а той товар ставлю чут-чуть нижче(або й ні) по поточному курсу, який є на моменті(залежно, з якою швидкістю він росте!)
...отакі секрети бізнесу!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
|