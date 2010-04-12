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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5258525952605261>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:26

Re: Валютный рынок в контексте

Легкая нервозность плавно нарастает... Время ставок... - плохо, что нельзя. Жду сомика... Пересу -плюс взагали, за всегда грамотную :!: попытку быть в курсе. :oops:
Востаннє редагувалось дарий в Вів 26 чер, 2018 19:34, всього редагувалось 1 раз.
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:28

  starsn написав:Долярчик Від 20.

Вел кам ту Львів :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:39

Долярчик Дважды недавно были проездом-очень даже умнички. По валюте - Закарпатье - бест по продаже...Причем, реальной. 7 км - вчерашний день. Спекулянты.. Называется, уже приехал - в город хрен вернешься, хоть там и курс сто пудов можно найти лучше. :D Одесса, однако.. :oops:
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:44

... отака стратегія Долярчика!)))

... Я в основному - відкупився вся...... - ще залишилось на пару сотень...... - то вже таке..... "мєлочі жизні"))
...тепер, навіть, не знаю, по якому середньозваженому курсу рахувати свою скирду :shock:, бо три тисячки нікомунепотрібних паряться ще з минулого літа(з перекидами зі стовпця на стовпець) на депо до жовтня в Ощаді! :mrgreen: так, так, прогавлених взимку :D .... - але ж Я - не один такий! :mrgreen:

...хоч Я ту загальну скирду пізнішше(з осені), якщо курс височенький, то конвертую поступово з кожним місяцем, через свій товар.... - а взимку дивлюсь, скільки "зайвих"(щоб вистачало до весни) і обмінявши їх, кидаю на стовпці депо на весну(помісячно), а не до літа тепер!.... бо навесні, вже всі форумчани знають, що у мене....... :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:45

Re: Валютный рынок в контексте

Запоріжжя вечір 18-20/23-25.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:54

Долярчик Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить? :P
дарий
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 19:55

  Перес де Куэльяр написав:Запоріжжя вечір 18-20/23-25.

.... то що, мені тепер сідати на потяг до Запоріжжя і там здавати ті, що Я вчора і сьогодні(2год.тому) купив пА/13-14? :mrgreen: :mrgreen:
... буде "профіт"(с) :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:00

  дарий написав:Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли?

Не имей сто рублей,
а женись, как Аджубей (с)
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:03

  дарий написав:Долярчик Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить? :P

... спробую пояснити на хлопський розум :D
...(я дохід по депо в долярах ЗОВСІМ не рахую)... от, мені щомісяця потрібні долярчики для закупівлі товару..... і от наприклад, зараз би був жовтень, чи листопад.... і мені треба купити товар, а тут курс виріс наприклад, на 28,чи 29 чи 30......-шкода, щоб мені товар порахували по такому курсу..... - а так, Я пішов у банк, зняв з стовчика(який є кожного осінньо-зимового періода) отих нікомунепотрібних і заплатив за товар!..... а той товар ставлю чут-чуть нижче(або й ні) по поточному курсу, який є на моменті(залежно, з якою швидкістю він росте!)
...отакі секрети бізнесу! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 20:15

Долярчик Таки обороты наращивать треба, мабуть! :D
дарий
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