Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 795 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 497 Всього голосів : 795 Додано: Вів 26 чер, 2018 20:16 дарий Удачи и с наступающим! Боритесь - поборете.

Додано: Вів 26 чер, 2018 20:19 Долярчик Валютные спекуляции. Статья. Пока, административная.

Додано: Вів 26 чер, 2018 20:29 Re: Валютный рынок в контексте Я ось міркую ,в цьому році треба Украіні ще віддати ,приблизно $3.5млрд. по боргам,якщо МВФ транш не дасть ,то прийдеться лізти в ЗВР ,тоді при такій тенденціі доляр може заскочити далеко за бюджетні розрахунки ,висадять по пам"яті на 28-29 і потяг може піти вище ,наприклад за 30 .Що ми бачимо зараз ,Гройсман хоче перекрити контрабас і правильно робить ,це збільшить дохідну частину приблизно 70-100млрд гривень ,що підуть на видатки ,а також на борги ,такі діі говорять ,що йдуть пошуки додаткових коштів замість МВФ ,то може й траншу не треба ?і газ підвищувати може теж не збираються? ,бо це болісно вдарить по рейтингу правлячоі гілки влади перед виборами .Вони ж не самогубці гадаю. Перес де Куэльяр

стратегічний стратег))) .... а ще забув написати, що минулоріч моя скирда становила 98/2 дол/грн., а цьогоріч буде 50 /50 або 60/50 дол/грн...... якось так.... Долярчик

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Додано: Вів 26 чер, 2018 20:30 дарий написав: Удачи и с наступающим! Боритесь - поборете. дякую!

дякую! дякую! ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

... досить батьку продавати, бо нема чим решти давати! (с) ) дарий написав: Таки обороты наращивать треба, мабуть!

... а все, я вперся "в стелю" ..... ящо ще розширювати, то той товар, так буде розтягнений в продажі(слабоходовий), і стільки в ньому буде приморожених грошей, що гривнедепо буде приносити більше і гемору меньше! ....а по "ходовому" товару - Я вперся "в стелю"!

....а по "ходовому" товару - Я вперся "в стелю"! ... а все, я вперся "в стелю"..... ящо ще розширювати, то той товар, так буде розтягнений в продажі(слабоходовий), і стільки в ньому буде приморожених грошей, що гривнедепо буде приносити більше і гемору меньше!....а по "ходовому" товару - Я вперся "в стелю"! ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Додано: Вів 26 чер, 2018 20:38 tea написав: dj0nk1 написав: Captain Obvious написав: Все заметили, что волны с каждым разом затухают, а желающих прокатиться всё больше. Желающих может и много, но принимающих реальное участие как-то не густо, даже здесь на ветке признается совсем небольшое число людей.

Желающих может и много, но принимающих реальное участие как-то не густо, даже здесь на ветке признается совсем небольшое число людей. Желающих может и много, но принимающих реальное участие как-то не густо, даже здесь на ветке признается совсем небольшое число людей.

Це пише мало людей,а бігає багато.А цієї зими буде ще більше.Поясню.

В липні - серпні у багатьох закінчуються піврічні гривневі депо.Багато з цих українців куплять долари і не будуть вкладати в банки на валютні депо,хоча ще рік тому розміщували.Чому?Бо ще рік назад валютні депо були під 4-5%,а зараз 3% і нижче.Тобто на суму,яка покриває виплати ФГВФО,на піврічному валютному депо накапає щось біля 100-150 дол.,а рік тому було більше.Тому простіше тримати долари дома і чекати піку курсу,а вже потім,в січні,розміщувати піврічне гривневе депо. Це пише мало людей,а бігає багато.А цієї зими буде ще більше.Поясню.В липні - серпні у багатьох закінчуються піврічні гривневі депо.Багато з цих українців куплять долари і не будуть вкладати в банки на валютні депо,хоча ще рік тому розміщували.Чому?Бо ще рік назад валютні депо були під 4-5%,а зараз 3% і нижче.Тобто на суму,яка покриває виплати ФГВФО,на піврічному валютному депо накапає щось біля 100-150 дол.,а рік тому було більше.Тому простіше тримати долари дома і чекати піку курсу,а вже потім,в січні,розміщувати піврічне гривневе депо.

Та звідки ця мантра взялася? Хіба є якесь авторитетне джерело зі строками та об'ємами? А про наміри деполюду безумовної конвертації взагалі вигадка, бо про таке жодної статистики бути не може, лише вангування. Різниця у % не така вже й велика, щоби отак раз і хом'яки перестали під себе грести і на депо складати, бо за сейф ще треба доплачувати, та й гарантій там жодних, ще й ризики свої додаються. А чекати низу та верха - це важка й виснажлива емоційна праця, тому нею аж ніяк не легше займатися. Отже депозити будуть актуальними і надалі, а як фонд планку підніме, то й поготів. Отож бо влітку особисто чекаю ще невеличкого зниження нікомунепотрібного ©, хоч би це й бажане замість дійсного, проте я так хочу, а зо мною і нерези (чи справжні?), та й активність бізнесу має припасти, бо літечко в самому розпалі. Хіба ні? kreuz



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, выросший в понедельник относительно доллара на 6,53 коп., на торгах вторника понизился на 1,56 коп., оказавшись на уровне 26,1892 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 26 июня с уровней предыдущего закрытия 26,175/26,200 UAH/USD «виртуально», без сделок.



К 10.05, выйдя в реальную сферу, доллар повысился до отметки 26,18/26,20 UAH/USD, демонстрируя впоследствии феноменальную курсовую стабильность, не покинув этот уровень до 12.23 Киева на фоне сбалансированности спроса и предложения.



К 12.23 равновесие покупок и продаж было немного нарушено, и преобладание спроса приподняло цену СКВ до 26,19/26,21 UAH/USD, однако эти локальные максимумы были быстро проданы, вернув «американец» вначале к 26,185/26,205, а спустя 33 минуты, на 13.07 Киева до 26,18/26,20 UAH/USD.

Около 15.00 на опустевшем МЕЖБАНКЕ новые низколиквидные покупки слегка расширили спред котировок доллара до 26,180/26,205 UAH/USD.



Эти цены оставались действующими до самого завершения сессии.



Торги ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 26 июня безналичным «американцем» завершились на этой же цифре (26,180/26,205 UAH/USD).



Большинство сделок на межбанке во вторник, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1892 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 6,69% с 28,0672 UAH/USD до 26,1892 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 26 июня гривня overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.13 Киева - 15,00/16,25 годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 26 июня, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, стараниями начавшейся 21 июня коррекции безналичный «американец» успел упасть в цене с уровня 26,4759 к отметке 26,1736 UAH/USD по средневзвешенному курсу. Это с одной стороны заметно ограничило покупки импортеров, которым, к слову, в конце месяца надо закрывать контракты, с другой, дало повод держателям СКВ зафиксировать прибыль, прекратив продажи СКВ.



Во-вторых, активизации (без фанатизма) покупателей доллара ко вторнику способствовало начало цикла порционной компенсации НДС Казначейством. Например, еще в субботу часть экспортеров получила толику гривни из общего миллиардного пакета, исключив выходы этих игроков на межбанк с продажами СКВ ради нацвалюты.



В-третьих, страна пребывает в преддверии длинных выходных, которые, как известно, лучше проводить, пребывая в старом надежном долларе.



В-четвертых, не исключено, что в достаточно сдержанном «зеленом» ралли на межбанке принимали участие нерезиденты, покидавшие наш рынок, следуя общемировой тенденции, согласно которой emerging markets лишаются инвестора с Запада.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 26 июня заметно повысились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, ко вторнику растет приток экспортной выручки из-за рубежа, 50% которой подлежит обязательной продаже.



Во-вторых, компенсацией НДС Казначейство приподняло гривневую ликвидность, следовательно, приобретать СКВ было за что.



В-третьих, рынок безналичного доллара стал более сбалансированным. Об этом свидетельствует падение курсовой динамики: 25-го курс СКВ упал на 6,53 коп., нынче его рост составил 1,56 коп.



В-четвертых, тема «синдрома понедельника по известным причинам снята с повестки дня.



Наличный «неформальный» рынок в большинстве системных центров валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) в течение 26 июня продемонстрировал в целом внутридневную курсовую стабильность пары доллар-гривня.

Исключение составили рынки Запорожья и Харькова, где «американец» к финишу торгов немного прибавил в цене, акцентировав рост в более значимых бидах. Полагаю, это было вынужденного действие из-за недостаточного для равновесия спроса и предложения клиентского «приноса» валюты.



По итогам вторника на всех рынках вышеперечисленных городов сохранилось итоговое равновесие покупок и продаж, способствовавшее сохранению. Оборотов на приличных уровнях предыдущей сессии. Дилеры Запорожья и столицы похвалились ростом ликвидности.



В течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась, либо прибавила 2,0-5,0 копр. (Харьков, Запорожье), офера наличного доллара либо не изменились, либо выросли на 5,0 коп. (Запорожье).



По сравнению с закрытием понедельника, биды наличного «неформального» «американца» либо не изменились (Днепр), либо прибавили 2,0-3,0 коп., позиция «предложение» либо не изменилась (Днепр, Харьков), либо выросла на 2,0-5,0 коп.



Возвращаясь к очевидному вхождению наличного рынка в этот вторник в полосу стабильности, будет уместным напомнить затянувшемся с 10.22 до 12.23 Киева

периоде не менявшихся котировок безналичного доллара на сессии ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА 26 июня. Полагаю, это существенно успокоило потенциальных клиентов наличного рынка, которые в большинстве случаев работали наличную пару доллар-гривня в «обе стороны», одновременно обеспечивая этой сбалансированностью итоговую приличную ликвидность.



Возвращаясь к текущим событиям на наличном рынке, заметим, что, как и прежде, внутридневная курсовая динамика и настроение «неформального» наличного рынка Днепра 26 июня в целом отражает общую картину вторника на украинском рынке наличных.



Впрочем, по порядку.



Торги 26 июня в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,15/26,20 UAH/USD, евро – 30,60/30,75 UAH/EUR, рубль – 0,405/0,415 UAH/RUB.



Розничный и мелкооптовый сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня на фоне невысоких оборотов.



Из-за дополуденной стабилизации на рынке «зеленого» безнала, у дилеров наличного рынка, как и у клиентов, не было повода ревизовать действующие цены.



Около 12.19 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют размылись, реагируя на стабильность рынка «зеленого» безнала на межбанке и настроения местных клиентов: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок среднеликвидный и равновесный.



После обеда на рынке Днепра котировки в паре доллар-гривня вернулись к ценам открытия. К этому располагало равновесие покупок и продаж в паре доллар-гривня.



Равновесие спроса и предложения сохранилось до самого закрытия сессии, обеспечив мелкооптовому и розничному сегменту «неформальной» «налички» Днепра приличные обороты, которые заслужив «четверку», повторили показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды и офера наличного «неформального» розничного доллара не изменились.



Меж тем, по сравнению с закрытием понедельника биды и офера наличного розничного «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым сегментами днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 26,15/26,20 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, который, из-за вышеупомянутой курсовой стабильности в безналичной паре доллар-гривня на МЕЖБАНКЕ не нуждался в поддержке ценовыми ревизиями.



По состоянию на полдень на наличном рынке Днепра в оптовом его сегменте цены понизились, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 26,13-15/26,19-20 UAH/USD, евро – 30,60/30,80 UAH/EUR, рубль 0,405/0,415 UAH/RUB. На моменте рынок ликвидный и равновесный.



После обеда оптовики Днепра вернулись к уровням открытия пары доллар-гривня.

Сохранившееся равновесие покупок и продаж обеспечило приличные обороты сделок с оптовыми партиями валюты. Заслужив «четверку с минусом» оптовый сегмент Днепра повторил показатели предыдущей сессии.



На протяжении 26 июня биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре не изменились.



По сравнению с закрытием 25 июня обе позиции наличного оптового «неформального» доллара в Днепре не претерпели изменений.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 26 июня уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав в течение вторника стабильность бидов на фоне десятикопеечной потери оферов.



По сравнению с закрытием понедельника биды оптового наличного евро в Днепре просели на 5,0 коп., офера потеряли 10,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение вторника приходилось заниматься предельно аккуратным ценовым регулированием, по сути, не затрагивающим текущие котировки наличной пары доллар-гривня в силу уже упоминавшейся феноменальной стабильности курса безналичного «американца» на МЕЖБАНКЕ .



На этом фоне наши валютчики учли стартовавшую с открытия европейской сессии рынка forex динамичную коррекцию пары евро-доллар на мировом рынке forex, уронившую пару к 12.00 Киева в рамки диапазона $1,1640-1,1670, который она не покидала до 20.00 Киева.



Кроме того, дилеры-«неформалы» не забыли о внутридневной стабильности наличного доллара, отразив это в ценах закрытия евронала.



Этого недостаточно, и нам для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,1715 к отметке $1,1670, констатировав внутридневное его снижение на заметные 45 пунктов. Полагаю, наши дилеры сообразно отреагировали на эту потерю.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 26 июня на азиатской сессии форекса с уровня $1,1699, пара евро-доллар, инициировала ралли, сумевшее приподнять ее около 08.00 Киева к отметке $1,1715.

Засим последовала динамичная коррекцию, сумевшая уронить пару евродоллар около киевского полудня в рамки валютного коридора $1,1640-1,1670, где она оставалась до 20.00 Киева, опустившись около 21.10 к цифре $1,1642…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



Доллар США укрепляется относительно евро во вторник после слабого старта этой недели.



Глобальные финансовые рынки стабилизируются после вчерашнего падения фондовых индексов и доходностей US Treasuries, и это способствует укреплению доллара.



Индекс доллара USDX, оценивающий курс доллара относительно шести основных мировых валют, увеличился в ходе торгов на 0,2%.



Во II квартале, до конца которого осталось всего 4 дня, долларовый индекс вырос на 4,8%, с начала текущего года - на 2,6%.



Курс евро к доллару США опустился в ходе торгов по состоянию на 16.00 до $1,1666 по сравнению с $1,1704 на закрытие предыдущей сессии.



Пара доллар-иена торгуется на уровне ¥109,74 против ¥109,77 накануне, стоимость евро к иене опустилась до ¥128,01 по сравнению с ¥128,48 в понедельник.



Сохраняющаяся напряженность в торговой сфере продолжает оказывать давление на мировые рынки.



Трейдеры продолжают следить за заявлениями президента США Дональда Трампа, который ранее уже спровоцировал торговые споры с Китаем, Евросоюзом и другими своими торговыми партнерами.

Во вторник Д.Трамп раскритиковал решение компании Harley-Davidson Inc. перенести производство мотоциклов, предназначенных для европейского рынка, в другие страны, чтобы избежать пошлин Евросоюза. Он пообещал, что в этом случае компания будет «обложена налогами, как никогда раньше».



Курс юаня относительно доллара США опустился во вторник на торгах в Шанхае на 0,6%, до 6,5819 юаня за $1, курс офшорного юаня упал на 0,8%, до 6,5922 юаня за $1 в Гонконге.

Участники рынка полагают, что продолжающееся ослабление юаня связано с общей распродажей валют азиатских emerging markets в ответ на эскалацию торговых споров, а не интервенциями Народного банка Китая.



Напомним, что за последние 2 месяца доллар США был на подъеме. Тем не менее, несмотря на то, что в конце прошлой недели были достигнуты многомесячные максимумы против фунта, а также австралийского, новозеландского и канадского долларов, появились определенные проблемы. Доллар снизился против всех основных валют, за исключением канадского доллара. Полагаю, эта динамика не является отражением макростатистики по США.



Ряд позитивных событий за рубежом привел к фиксации прибыли по длинным позициям. Несмотря на то, что в начале недели их восстановление было ограничено, наиболее эффективными валютами на прошлой неделе стали швейцарский франк и японская иена. Худшую динамику продемонстрировали валюты Канады и Новой Зеландии.



Статистика США работала против американской нацвалюты.



Число строящихся жилых домов выросло на 5,0% против ожидаемых 1,9%. Число выданных разрешений на строительство выросло на 5,0% против ожидаемых -1,0%.



Баланс счета текущих операций: дефицит составил - $124,1 млрд. против ожидаемых - $129,0 млрд.



Продажи на вторичном рынке жилья замедлились на -0,4% против ожидаемого роста на 1,1%.



Индекс условий для бизнеса от ФРБ Филадельфии составил 19,9 против ожидаемых 29,0. Индекс цен на жилье вырос на 0,1% против прогнозируемых 0,5%.



Сохраняется понижательная тенденция с учетом продолжающегося замедления продаж на вторичном рынке. Доверие потребителей. Прогноз положительный, учитывая сильный индекс от Мичиганского университета. Баланс торговли товарами, заказы на товары длительного пользования и незавершенные продажи на рынке недвижимости.



Торговый баланс трудно прогнозировать из-за изменения деловой активности в производстве, вызванного динамикой доллара. Годовой ВВП и расходы на личное потребление. Пересмотр показателя трудно прогнозировать, но если это случится, то отразится на всем рынке.



Прогноз доходов и расходов физлиц положительный, учитывая рост средней заработной платы и розничных продаж.



Учитывая замедление по данным ФРБ Филадельфии и рост в Нью-Йорке, предсказать индекс деловой активности в Чикаго и пересмотр индекса настроений потребителей от Мичиганского университета достаточно трудно.



Существует ряд сил, оказывающих давление на доллар США, начиная с фиксации прибыли, падения фондового рынка США, снижения доходности гособлигаций и заканчивая отношениям президента Трампа с остальным миром.



Торговая война США также оказывает давление на рынки, и решение Верховного суда США о том, что налог с продаж может взиматься с интернет-магазинов, стало плохой новостью для акций.



Тем не менее, очень веской причиной, по которой инвесторы не перестанут покупать доллары США, является восходящая траектория ставок ФРС. Раз за разом чиновники США напоминают всем, что процентные ставки растут. На конференции ЕЦБ в Португалии на прошлой неделе председатель ФРС Пауэлл начал свою речь, заявив, что процедура постепенного повышения ставок остается в силе. Он также выразил уверенность в силе рынка труда и постоянном характере инфляции. Самое главное, сказал Пауэлл, что политика ФРС по-прежнему носит стимулирующий характер, поскольку ставки могут быть на 100 б.п. ниже нейтрального уровня.



Таким образом, ставки в США не достигнут пика до середины следующего года, и к этому моменту многие центробанки только начнут ужесточать политику. Это обеспечивает фундаментальную основу для продолжающегося восходящего тренда доллара США и причину, по которой инвесторы будут покупать доллар и не продавать его (особенно в паре доллар-иена), когда он падает.



В долгосрочной перспективе (если ничего существенно не изменится с экономической или политической точки зрения, что побудит инвесторов полагать, что ФРС повысит ставки еще на 25 б.п. вместо 50 б.п. в этом году) мы не увидим значительного снижения доллара.



А теперь немного антуража для евро.



Баланс счета текущих операций еврозоны составил Є28,4 млрд. против Є32,0 млрд. ранее.



Индекс цен производителей германии составил 0,5% против ожидаемых 0,4%. Доверие потребителей еврозоны снизилось на -0,5.



Деловая активность в производстве Германии составила 55,9 против ожидаемых 56,2. Деловая активность в секторе услуг Германии составила 53,9 против ожидаемых 52,2.

Композитный PMI Германии составил 54,2 против ожидаемых 53,3.



Деловая активность в производстве еврозоны составила 55,0 против ожидаемых 55,0.

Деловая активность в секторе услуг еврозоны составила 55,0 против ожидаемых 53,8.



Композитный PMI еврозоны составил 54,8 против ожидаемых 53,9.



Предварительный обзор Отчет IFO по Германии. Сильный показатель PMI оставляет потенциал роста, но политическая ситуация и слабые данные от ZEW могут оказать давление на результаты.



Сохраняется потенциал роста инфляции в Германии, учитывая рост индекса цен производителей.



Ситуация с безработицей в ФРГ может ухудшиться, учитывая замедление создания новых рабочих мест в секторах производства и услуг. Базовая инфляция в еврозоне.



Ключевые уровни пары евро-доллар. Поддержка: $1,1500. Сопротивление: $1,1800.



Пара евро-доллар большую часть минувшей недели торговалась ниже $1,1650, а в пятницу достигла отметки $1,1670. Однако, в отличие от ряда других валют, евро не снизился в ходе недели и консолидировался между отметками $1,15 и $1,1650. Это говорит о том, что линия спроса проходит на уровне $1,15, что является важным уровнем поддержки, но фундаментальные факторы, техническая картина и политические условия могут ограничить рост евро, особенно против британского фунта, швейцарского франка и японской иены.



Пара евро-доллар может продемонстрировать краткосрочное ралли, способное привлечь продавцов около отметки $1,17, как это произошло во вторник.



Несмотря на то, что деловая активность в секторах производства и услуг ускорилась в июне, значения находятся на уровне минимумов за последние 17-18 месяцев, а Евроцентробанк заявил, что на этой неделе они прогнозируют более высокие реинвестиции в программу QE, что смягчит конец выкупа облигаций.



ЕЦБ дал понять, что политика должна оставаться стимулирующей, а некоторые официальные лица даже заявили, что ставки могут оставаться неизменными и после лета 2019 года.



Технически, пара евро-доллар по-прежнему торгуется ниже 20-периодной скользящей средней на дневном графике и уязвима для коррекции, но наибольшим риском остается политика.

У канцлера Германии Меркель осталось менее недели, чтобы достичь соглашения по мигрантам. В противном случае она рискует потерей правительства. Ангела Меркель настаивает на том, чтобы Германия придерживалась общеевропейского подхода, в то время как Христианско-социальный союз Баварии настаивает на исключительной политике. Трения по этому вопросу настолько сильные, что рынки искренне обеспокоены развалом правительства, и этот риск может привести к дальнейшему ослаблению евро. Партия Меркель заявила, что готова к новым выборам.



Итак, ближе к финишу июня пара евро-доллар пребывает там же, где была в начале месяца, в районе $1,16-1,17. За это время пара евро-доллар смогла вырасти до $1,1840 перед заседанием ЕЦБ и обвалиться к $1,1540 по итогам заседания 14 июня.



Реакция на новость в виде обвала на три фигуры представляется чрезмерной.



Рынок ожидал объявления окончания количественного смягчения до конца года и получил его. Другое дело, что объем QE на оставшиеся 3 месяца составил Є 15 млрд. в месяц, а это больше, чем ожидавшиеся рынком Є10 млрд.

Зато одним ударом пара евро-доллар сняла стопы под отметкой $1,16, про которые мы писали ранее.



После чего пара неделю торговалась между $1,15 и $1,1640, было еще несколько обновлений минимумов в попытке приблизиться к $1,15, затем отскоки вверх.



Наконец, в конце прошлой недели пара сняла стопы уже выше $1,1640.



В итоге все пришло к тому что было в начале июня. Пара евро-доллар снова заметно отскочила выше отметки $1,15, но получит ли продолжение вторая попытка коррекции?



Мы полагаем, что по сравнению с ситуацией в конце мая шансы на сильный отскок евро вверх значительно упали.



Вопреки нашим ожиданиям, торговая война не думает затихать. Трамп, добившись от Китая готовности пойти заметно навстречу, видимо, этим все же не удовлетворился и ввел давно анонсированные пошлины на импорт китайских товаров в $50 млрд. и продолжает угрожать новыми мерами, в этот раз пытаясь ограничить китайские инвестиции в высокотехнологичные американские компании.



Не утихает торговое противостояние с ЕС, хотя ЕС как раз ни на какие уступки не шел.



В пятницу Трамп в очередной раз пригрозил обложить пошлиной европейские автомобили (в 20%). Его заявление фактически стало ответом на решение Брюсселя ввести тарифы на американские товары общей стоимостью Є2,8 млрд. Что в свою очередь было реакцией ЕС на введение США пошлин на импорт европейской стали и алюминия.



В результате экспансии торговой войны аппетиты к риску на рынках стали сворачиваться.

Индекс Dow Jones упал от максимума 11 июня на 25400 до текущих 24150, в понедельник показывает снижение на 1,5%.



Поэтому наша основная предпосылка о том, что все постепенно успокоится и рынки (все типы активов) восстановятся благодаря сильному экономическому росту в США, пока не работает.



Возникает уже реальная угроза тому, что своими действиями Трамп остановит рекордный по своей продолжительности бескризисный период развития мировой экономики (10 лет с кризиса 2008 года). Беспокойство по поводу того, что торговая политика Трампа может спровоцировать «нисходящую спираль» для мировой экономики уже выразил глава Банка Международных Расчетов Агустин Карстенс. Кроме того, БМР в своем годовом отчете (см. HTTPS://WWW.BIS.ORG/PUBL/ARPDF/AR2018E.PDF ) сообщает, что глобальный долг вырос с 179% от мирового ВВП по состоянию на момент, предшествующий краху банка Lehman в 2008 году, до 217% от мирового ВВП на сегодняшний день.



При этом в процесс наращивания левериджа в первую очередь были втянуты развивающиеся экономики (по ним рост уровня долга со 113% до 176% ВВП). А именно развивающиеся рынки наиболее уязвимы к начатому ФРС США циклу повышения процентных ставок.



Поэтому, полагаю, в сложившейся ситуации трудно предположить, что евро пойдет вверх. Скорее на таком негативе по аппетитам к риску пара евро-доллар обвалится, и игра со сбором стопов продолжится. Поскольку стопы сверху уже сняты (евро-доллар показал 26 июня $1,1715), новые ждут теперь уже ниже отметки $1,15.



Впрочем, мы все-таки не теряем оптимизм, веря в то, что администрация США действует разумно и после даже столь сильного давления на своих торговых партнеров все-таки придет к какому-то компромиссу с ними.



Думается, для глобального кризиса время еще не настало, а поэтому пара евро-доллар все-таки еще вернется выше $1,20 со временем.



С другой стороны, рост опасений торговой напряженности все больше вызывает у рынка сомнения в повышении ставки ФРС в сентябре. В настоящий момент вероятность повышения ставки ФРС в сентябре согласно фьючерсам упала уже до 60.8% (хотя еще месяц назад повышение было заложено на 100%). Возможно, в будущем этот фактор сможет поддержать курс евро. Но пока мы скорее ждем еще одной попытки протестировать отметку $1,15.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое сдержанной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом рынке forex, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 30,60/30,75 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность

бидов на фоне десятикопеечной потери оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 26 июня ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,405/0,415 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием понедельника биды и офера рубля не претерпели изменений.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 26 июня, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по понизившемуся с закрытия понедельника на 5,0 коп. спросу и потерявшему 10,0 коп. предложению.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 26 июня по спросу и по предложению не претерпели изменений.



Итак, ожидаемая смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на украинском валютном межбанке стала следствием нескольких обстоятельств.



Во-первых, стараниями начавшейся 21 июня коррекции безналичный «американец» успел упасть в цене с уровня 26,4759 к отметке 26,1736 UAH/USD по средневзвешенному курсу. Это с одной стороны заметно ограничило покупки импортеров, которым, к слову, в конце месяца надо закрывать контракты, с другой, дало повод держателям СКВ зафиксировать прибыль, прекратив продажи СКВ.



Во-вторых, активизации (без фанатизма) покупателей доллара ко вторнику способствовало начало цикла порционной компенсации НДС Казначейством. Например, еще в субботу часть экспортеров получила толику гривни из общего миллиардного пакета, исключив выходы этих игроков на межбанк с продажами СКВ ради нацвалюты.



В-третьих, страна пребывает в преддверии длинных выходных, которые, как известно, лучше проводить, пребывая в старом надежном долларе.



Отчасти сообразно валютному межбанку во вторник вел себя и рынок наличных, констатировавший тамошнюю стабилизацию цен и равновесие покупок и продаж.



Мы сохраняем свой прежний прогноз, предписывающий в дебюте второго полугодия возвращение на межбанк «полноценного» «бычьего» тренда.



US Вечерний обзор. Додано: Вів 26 чер, 2018 21:05 Re: Валютный рынок в контексте Тем не менее, очень веской причиной, по которой инвесторы не перестанут покупать доллары США, является восходящая траектория ставок ФРС. Раз за разом чиновники США напоминают всем, что процентные ставки растут. ДС - лично Ваше мнение на конец года по ставкам ФРС? С ув. дарий

ДС - лично Ваше мнение на конец года по ставкам ФРС? С ув. дарий

