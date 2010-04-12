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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5259526052615262

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 21:51

  kreuz написав:... Отож бо влітку особисто чекаю ще невеличкого зниження нікомунепотрібного ©, хоч би це й бажане замість дійсного, проте я так хочу, а зо мною і нерези (чи справжні?), та й активність бізнесу має припасти, бо літечко в самому розпалі. Хіба ні?


Очень интересное мнение про снижение деловой активности летом, выделил его жирным.

Лет еще так 5 назад я бы бесспорно согласился, что лето - период застоя в бизнесе вплоть до сентября. Но ... раньше мы были Украиной с промышленностью - тяжелой, химической, а сейчас мы аграрная страна, выжимающая из своих земель все соки, чтобы продать урожай за рубеж и обеспечить поступление валюты, которую власть потом будем изымать, чтобы погасить кредиты зарубежные, которые привыкли хватать безо всякой критической необходимости.

Аграрная держава, насколько я знаю, традиционно работает немного весной, и во всю летом и осенью. С точки зрения экспортных поступлений самое активное время приходится на май-август месяцы, когда цены на продукцию максимальные и вот вот начнут снижаться под новый осенний урожай.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:27

зрозуміти незрозуміле)))

  гуляйполе написав:
  Долярчик написав:
  дарий написав:Долярчик Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить? :P

... спробую пояснити на хлопський розум :D
...(я дохід по депо в долярах ЗОВСІМ не рахую)... от, мені щомісяця потрібні долярчики для закупівлі товару..... і от наприклад, зараз би був жовтень, чи листопад.... і мені треба купити товар, а тут курс виріс наприклад, на 28,чи 29 чи 30......-шкода, щоб мені товар порахували по такому курсу..... - а так, Я пішов у банк, зняв з стовчика(який є кожного осінньо-зимового періода) отих нікомунепотрібних і заплатив за товар!..... а той товар ставлю чут-чуть нижче(або й ні) по поточному курсу, який є на моменті(залежно, з якою швидкістю він росте!) с
...отакі секрети бізнесу! :D

ви самі себе обманюєте,є поточно ціна на долар,і яка різниця по чому ви його раніше купляли

... як це яка різниця??? - якщо Я влітку купив пА 26, а осінь - зима продаю товар(а ніби долар) по поточному 28....29.....то як саме Я себе обманюю?

аааа, зрозумів....... Я ж не написав завершувальної фази, після "продаю товар пА28... 29....- а влітку знову відкупляю його дешевше! - бо, якщо він не дешевшає(як в перший рік війни) - то влітаю то ді і Я, і всі гуртівні, які мені продали товар..... - бо тоді так було, що привезуть товар, ставиш на деякі речі невисоку накрутку, а через місяць-другий вже купуєш той товар по такій, або майже такій ціні, як сам і продавав його! :mrgreen:
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 26 чер, 2018 22:37, всього редагувалось 2 разів.
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https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 26 чер, 2018 22:30

  Перес де Куэльяр написав:Я ось міркую ,в цьому році треба Украіні ще віддати ,приблизно $3.5млрд. по боргам,якщо МВФ транш не дасть ,то прийдеться лізти в ЗВР ,тоді при такій тенденціі доляр може заскочити далеко за бюджетні розрахунки ,висадять по пам"яті на 28-29 і потяг може піти вище ,наприклад за 30 .Що ми бачимо зараз ,Гройсман хоче перекрити контрабас і правильно робить ,це збільшить дохідну частину приблизно 70-100млрд гривень ,що підуть на видатки ,а також на борги ,такі діі говорять ,що йдуть пошуки додаткових коштів замість МВФ ,то може й траншу не треба ?і газ підвищувати може теж не збираються? ,бо це болісно вдарить по рейтингу правлячоі гілки влади перед виборами .Вони ж не самогубці гадаю.


Кородон при двох Вікторах ставав макс. на місяць. Далі все поступово відновлювалось. Все ж таки тамошні схеми це ж і хліб для імпортерів.

Оскільки на мою думку ця влада вже бачить початок свого кінця,наразі в прагненнях уряду бачу завуальоване бажання перерозподілити сфери впливу або збільшити свою особисту частку.

Тому думаю, як завжди все закінчиться тим, що нпр з піджака який тягне під такс фрі товар не на 500євро, а на 1000 буде такса не 200грн, а нпр 300.
Львівський БатяР
 
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