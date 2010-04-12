Очень интересное мнение про снижение деловой активности летом, выделил его жирным.
Лет еще так 5 назад я бы бесспорно согласился, что лето - период застоя в бизнесе вплоть до сентября. Но ... раньше мы были Украиной с промышленностью - тяжелой, химической, а сейчас мы аграрная страна, выжимающая из своих земель все соки, чтобы продать урожай за рубеж и обеспечить поступление валюты, которую власть потом будем изымать, чтобы погасить кредиты зарубежные, которые привыкли хватать безо всякой критической необходимости.
Аграрная держава, насколько я знаю, традиционно работает немного весной, и во всю летом и осенью. С точки зрения экспортных поступлений самое активное время приходится на май-август месяцы, когда цены на продукцию максимальные и вот вот начнут снижаться под новый осенний урожай.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
дарий написав:Долярчик Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить?
... спробую пояснити на хлопський розум ...(я дохід по депо в долярах ЗОВСІМ не рахую)... от, мені щомісяця потрібні долярчики для закупівлі товару..... і от наприклад, зараз би був жовтень, чи листопад.... і мені треба купити товар, а тут курс виріс наприклад, на 28,чи 29 чи 30......-шкода, щоб мені товар порахували по такому курсу..... - а так, Я пішов у банк, зняв з стовчика(який є кожного осінньо-зимового періода) отих нікомунепотрібних і заплатив за товар!..... а той товар ставлю чут-чуть нижче(або й ні) по поточному курсу, який є на моменті(залежно, з якою швидкістю він росте!) с ...отакі секрети бізнесу!
ви самі себе обманюєте,є поточно ціна на долар,і яка різниця по чому ви його раніше купляли
... як це яка різниця??? - якщо Я влітку купив пА 26, а осінь - зима продаю товар(а ніби долар) по поточному 28....29.....то як саме Я себе обманюю?
аааа, зрозумів....... Я ж не написав завершувальної фази, після "продаю товар пА28... 29....- а влітку знову відкупляю його дешевше! - бо, якщо він не дешевшає(як в перший рік війни) - то влітаю то ді і Я, і всі гуртівні, які мені продали товар..... - бо тоді так було, що привезуть товар, ставиш на деякі речі невисоку накрутку, а через місяць-другий вже купуєш той товар по такій, або майже такій ціні, як сам і продавав його!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 26 чер, 2018 22:37, всього редагувалось 2 разів.
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Перес де Куэльяр написав:Я ось міркую ,в цьому році треба Украіні ще віддати ,приблизно $3.5млрд. по боргам,якщо МВФ транш не дасть ,то прийдеться лізти в ЗВР ,тоді при такій тенденціі доляр може заскочити далеко за бюджетні розрахунки ,висадять по пам"яті на 28-29 і потяг може піти вище ,наприклад за 30 .Що ми бачимо зараз ,Гройсман хоче перекрити контрабас і правильно робить ,це збільшить дохідну частину приблизно 70-100млрд гривень ,що підуть на видатки ,а також на борги ,такі діі говорять ,що йдуть пошуки додаткових коштів замість МВФ ,то може й траншу не треба ?і газ підвищувати може теж не збираються? ,бо це болісно вдарить по рейтингу правлячоі гілки влади перед виборами .Вони ж не самогубці гадаю.
Кородон при двох Вікторах ставав макс. на місяць. Далі все поступово відновлювалось. Все ж таки тамошні схеми це ж і хліб для імпортерів.
Оскільки на мою думку ця влада вже бачить початок свого кінця,наразі в прагненнях уряду бачу завуальоване бажання перерозподілити сфери впливу або збільшити свою особисту частку.
Тому думаю, як завжди все закінчиться тим, що нпр з піджака який тягне під такс фрі товар не на 500євро, а на 1000 буде такса не 200грн, а нпр 300.