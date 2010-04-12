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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 5259526052615262 Какой процент сбережений вы держите в валюте? Валютный рынок в контексте 4.1 5 795 1. Нет сбережений в валюте 11% 84 2. до 20% 6% 45 3. от 20% до 50% 7% 58 4. от 50% до 75% 14% 111 5. более 75% 63% 497 Всього голосів : 795 Додано: Вів 26 чер, 2018 21:51 kreuz написав: ... Отож бо влітку особисто чекаю ще невеличкого зниження нікомунепотрібного ©, хоч би це й бажане замість дійсного, проте я так хочу, а зо мною і нерези (чи справжні?), та й активність бізнесу має припасти, бо літечко в самому розпалі. Хіба ні? ... Отож бо влітку особисто чекаю ще невеличкого зниження нікомунепотрібного ©, хоч би це й бажане замість дійсного, проте я так хочу, а зо мною і нерези (чи справжні?),



Очень интересное мнение про снижение деловой активности летом, выделил его жирным.



Лет еще так 5 назад я бы бесспорно согласился, что лето - период застоя в бизнесе вплоть до сентября. Но ... раньше мы были Украиной с промышленностью - тяжелой, химической, а сейчас мы аграрная страна, выжимающая из своих земель все соки, чтобы продать урожай за рубеж и обеспечить поступление валюты, которую власть потом будем изымать, чтобы погасить кредиты зарубежные, которые привыкли хватать безо всякой критической необходимости.



Аграрная держава, насколько я знаю, традиционно работает немного весной, и во всю летом и осенью. С точки зрения экспортных поступлений самое активное время приходится на май-август месяцы, когда цены на продукцию максимальные и вот вот начнут снижаться под новый осенний урожай. Очень интересное мнение про снижение деловой активности летом, выделил его жирным.Лет еще так 5 назад я бы бесспорно согласился, что лето - период застоя в бизнесе вплоть до сентября. Но ... раньше мы были Украиной с промышленностью - тяжелой, химической, а сейчас мы аграрная страна, выжимающая из своих земель все соки, чтобы продать урожай за рубеж и обеспечить поступление валюты, которую власть потом будем изымать, чтобы погасить кредиты зарубежные, которые привыкли хватать безо всякой критической необходимости.Аграрная держава, насколько я знаю, традиционно работает немного весной, и во всю летом и осенью. С точки зрения экспортных поступлений самое активное время приходится на май-август месяцы, когда цены на продукцию максимальные и вот вот начнут снижаться под новый осенний урожай. Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины. buratinyo

Повідомлень: 892 З нами з: 28.04.16 Подякував: 1505 раз. Подякували: 272 раз. Попередження: 1 Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 22:27 зрозуміти незрозуміле))) гуляйполе написав: Долярчик написав: дарий написав: Долярчик Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить? Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить?

... спробую пояснити на хлопський розум

...(я дохід по депо в долярах ЗОВСІМ не рахую)... от, мені щомісяця потрібні долярчики для закупівлі товару..... і от наприклад, зараз би був жовтень, чи листопад.... і мені треба купити товар, а тут курс виріс наприклад, на 28,чи 29 чи 30......-шкода, щоб мені товар порахували по такому курсу..... - а так, Я пішов у банк, зняв з стовчика(який є кожного осінньо-зимового періода) отих нікомунепотрібних і заплатив за товар!..... а той товар ставлю чут-чуть нижче(або й ні) по поточному курсу, який є на моменті(залежно, з якою швидкістю він росте!) с

...отакі секрети бізнесу! ... спробую пояснити на хлопський розум...(я дохід по депо в долярах ЗОВСІМ не рахую)... от, мені щомісяця потрібні долярчики для закупівлі товару..... і от наприклад, зараз би був жовтень, чи листопад.... і мені треба купити товар, а тут курс виріс наприклад, на 28,чи 29 чи 30......-шкода, щоб мені товар порахували по такому курсу..... - а так, Я пішов у банк, зняв з стовчика(який є кожного осінньо-зимового періода) отих нікомунепотрібних і заплатив за товар!..... а той товар ставлю чут-чуть нижче(або й ні) по поточному курсу, який є на моменті(залежно, з якою швидкістю він росте!) с...отакі секрети бізнесу!

ви самі себе обманюєте,є поточно ціна на долар,і яка різниця по чому ви його раніше купляли ви самі себе обманюєте,є поточно ціна на долар,і яка різниця по чому ви його раніше купляли

... як це яка різниця??? - якщо Я влітку купив пА 26, а осінь - зима продаю товар(а ніби долар) по поточному 28....29.....то як саме Я себе обманюю?



аааа, зрозумів....... Я ж не написав завершувальної фази, після "продаю товар пА28... 29....- а влітку знову відкупляю його дешевше! - бо, якщо він не дешевшає(як в перший рік війни) - то влітаю то ді і Я, і всі гуртівні, які мені продали товар..... - бо тоді так було, що привезуть товар, ставиш на деякі речі невисоку накрутку, а через місяць-другий вже купуєш той товар по такій, або майже такій ціні, як сам і продавав його! ... як це яка різниця??? - якщо Я влітку купив пА 26, а осінь - зима продаю товар(а ніби долар) по поточному 28....29.....то як саме Я себе обманюю?аааа, зрозумів....... Я ж не написав завершувальної фази, після "продаю товар пА28... 29....- а влітку знову відкупляю його дешевше! - бо, якщо він не дешевшає(як в перший рік війни) - то влітаю то ді і Я, і всі гуртівні, які мені продали товар..... - бо тоді так було, що привезуть товар, ставиш на деякі речі невисоку накрутку, а через місяць-другий вже купуєш той товар по такій, або майже такій ціні, як сам і продавав його! Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 26 чер, 2018 22:37, всього редагувалось 2 разів. ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!

https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 Долярчик

Повідомлень: 4227 З нами з: 19.10.15 Подякував: 144 раз. Подякували: 200 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 26 чер, 2018 22:30 Перес де Куэльяр написав: Я ось міркую ,в цьому році треба Украіні ще віддати ,приблизно $3.5млрд. по боргам,якщо МВФ транш не дасть ,то прийдеться лізти в ЗВР ,тоді при такій тенденціі доляр може заскочити далеко за бюджетні розрахунки ,висадять по пам"яті на 28-29 і потяг може піти вище ,наприклад за 30 .Що ми бачимо зараз ,Гройсман хоче перекрити контрабас і правильно робить ,це збільшить дохідну частину приблизно 70-100млрд гривень ,що підуть на видатки ,а також на борги ,такі діі говорять ,що йдуть пошуки додаткових коштів замість МВФ ,то може й траншу не треба ?і газ підвищувати може теж не збираються? ,бо це болісно вдарить по рейтингу правлячоі гілки влади перед виборами .Вони ж не самогубці гадаю. Я ось міркую ,в цьому році треба Украіні ще віддати ,приблизно $3.5млрд. по боргам,якщо МВФ транш не дасть ,то прийдеться лізти в ЗВР ,тоді при такій тенденціі доляр може заскочити далеко за бюджетні розрахунки ,висадять по пам"яті на 28-29 і потяг може піти вище ,наприклад за 30 .Що ми бачимо зараз ,Гройсман хоче перекрити контрабас і правильно робить ,це збільшить дохідну частину приблизно 70-100млрд гривень ,що підуть на видатки ,а також на борги ,такі діі говорять ,що йдуть пошуки додаткових коштів замість МВФ ,то може й траншу не треба ?і газ підвищувати може теж не збираються? ,бо це болісно вдарить по рейтингу правлячоі гілки влади перед виборами .Вони ж не самогубці гадаю.



Кородон при двох Вікторах ставав макс. на місяць. Далі все поступово відновлювалось. Все ж таки тамошні схеми це ж і хліб для імпортерів.



Оскільки на мою думку ця влада вже бачить початок свого кінця,наразі в прагненнях уряду бачу завуальоване бажання перерозподілити сфери впливу або збільшити свою особисту частку.



Тому думаю, як завжди все закінчиться тим, що нпр з піджака який тягне під такс фрі товар не на 500євро, а на 1000 буде такса не 200грн, а нпр 300. Кородон при двох Вікторах ставав макс. на місяць. Далі все поступово відновлювалось. Все ж таки тамошні схеми це ж і хліб для імпортерів.Оскільки на мою думку ця влада вже бачить початок свого кінця,наразі в прагненнях уряду бачу завуальоване бажання перерозподілити сфери впливу або збільшити свою особисту частку.Тому думаю, як завжди все закінчиться тим, що нпр з піджака який тягне під такс фрі товар не на 500євро, а на 1000 буде такса не 200грн, а нпр 300. Львівський БатяР Повідомлень: 131 З нами з: 25.12.17 Подякував: 10 раз. Подякували: 18 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 5259526052615262 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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