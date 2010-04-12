Очень интересное мнение про снижение деловой активности летом, выделил его жирным.
Лет еще так 5 назад я бы бесспорно согласился, что лето - период застоя в бизнесе вплоть до сентября. Но ... раньше мы были Украиной с промышленностью - тяжелой, химической, а сейчас мы аграрная страна, выжимающая из своих земель все соки, чтобы продать урожай за рубеж и обеспечить поступление валюты, которую власть потом будем изымать, чтобы погасить кредиты зарубежные, которые привыкли хватать безо всякой критической необходимости.
Аграрная держава, насколько я знаю, традиционно работает немного весной, и во всю летом и осенью. С точки зрения экспортных поступлений самое активное время приходится на май-август месяцы, когда цены на продукцию максимальные и вот вот начнут снижаться под новый осенний урожай.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
дарий написав:Долярчик Все пытаюсь,по-колхозному, понять...Это какой нада иметь бизнес, шоб считать доходы по депо, при нынешних процентах, в качестве прибыли? Баксик - при всем Уважении... Може в товар, какой-никакой, вложить?
... спробую пояснити на хлопський розум ...(я дохід по депо в долярах ЗОВСІМ не рахую)... от, мені щомісяця потрібні долярчики для закупівлі товару..... і от наприклад, зараз би був жовтень, чи листопад.... і мені треба купити товар, а тут курс виріс наприклад, на 28,чи 29 чи 30......-шкода, щоб мені товар порахували по такому курсу..... - а так, Я пішов у банк, зняв з стовчика(який є кожного осінньо-зимового періода) отих нікомунепотрібних і заплатив за товар!..... а той товар ставлю чут-чуть нижче(або й ні) по поточному курсу, який є на моменті(залежно, з якою швидкістю він росте!) с ...отакі секрети бізнесу!
ви самі себе обманюєте,є поточно ціна на долар,і яка різниця по чому ви його раніше купляли
... як це яка різниця??? - якщо Я влітку купив пА 26, а осінь - зима продаю товар(а ніби долар) по поточному 28....29.....то як саме Я себе обманюю?
аааа, зрозумів....... Я ж не написав завершувальної фази, після "продаю товар пА28... 29....- а влітку знову відкупляю його дешевше! - бо, якщо він не дешевшає(як в перший рік війни) - то влітаю то ді і Я, і всі гуртівні, які мені продали товар..... - бо тоді так було, що привезуть товар, ставиш на деякі речі невисоку накрутку, а через місяць-другий вже купуєш той товар по такій, або майже такій ціні, як сам і продавав його!
Востаннє редагувалось Долярчик в Вів 26 чер, 2018 22:37, всього редагувалось 2 разів.
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Перес де Куэльяр написав:Я ось міркую ,в цьому році треба Украіні ще віддати ,приблизно $3.5млрд. по боргам,якщо МВФ транш не дасть ,то прийдеться лізти в ЗВР ,тоді при такій тенденціі доляр може заскочити далеко за бюджетні розрахунки ,висадять по пам"яті на 28-29 і потяг може піти вище ,наприклад за 30 .Що ми бачимо зараз ,Гройсман хоче перекрити контрабас і правильно робить ,це збільшить дохідну частину приблизно 70-100млрд гривень ,що підуть на видатки ,а також на борги ,такі діі говорять ,що йдуть пошуки додаткових коштів замість МВФ ,то може й траншу не треба ?і газ підвищувати може теж не збираються? ,бо це болісно вдарить по рейтингу правлячоі гілки влади перед виборами .Вони ж не самогубці гадаю.
Кородон при двох Вікторах ставав макс. на місяць. Далі все поступово відновлювалось. Все ж таки тамошні схеми це ж і хліб для імпортерів.
Оскільки на мою думку ця влада вже бачить початок свого кінця,наразі в прагненнях уряду бачу завуальоване бажання перерозподілити сфери впливу або збільшити свою особисту вигоду.
Тому думаю, як завжди все закінчиться тим, що нпр з піджака який тягне під такс фрі товар не на 500євро, а на 1000 буде такса не 200грн, а нпр 300. Так було раніше, думаю, що так буде й зараз.
Василь-Рівне написав:Рада Європейського Союзу у вівторок, 26 червня, затвердила виділення Україні 1 мільярда євро макрофінансової допомоги. ... P.S. Проти проголосували лише Угорці, нічого дивного, тепер захлинаються в своїй жовчі проти України, але на них ніхто в ЄС не зважає.
Тобто на МВФ ЄС теж не зважив? А розмов було... "без МВФ нiхто не дасть"
Долярчик написав:.... вчора ввечері, купив першу порцію для скирди нікомунепотрібних пА 26.13..... - що цікаво, що коли забирав з Ідеї всімпотрідбну для купівлі нікомунепотрібного, то у них світило /30
И очень правильно сделали... я призывал покупать по .10, многие ждали нереальных 25.5
ЛАД написав:Интересная, на мой взгляд новость к часто обсуждаемому вопросу о цене газа:
Нафтогаз Украины в июле этого года планирует осуществить закупку природного газа собственной добычи в частных газодобывающих предприятий Украины по цене 7629 грн за тыс. куб. м (без НДС). Об этом сообщили в пресс-службе компании. В июне Нафтогаз объявлял тестовую закупку газа по цене 6,9 тыс. грн за тыс. куб. м (без НДС). "Несмотря на то, что июнь традиционно является сезоном низкого спроса на газ, Нафтогаз не получил ни одного предложения от поставщиков газа, которых не устроила предложенная цена. Поэтому компания увеличила предложенную цену на июль", - говорится в сообщении.
7629 грн. по сегодняшнему курсу это примерно 290 долл. за тыс. кубов, т.е. дороже цены импортной закупки. Это что (варианты): а) жадность газодобытчиков; б) высокая стоимость добычи газа; в) чрезмерно высокие налоги, стоимость лицензий и т.п. г) мелкое (или не очень ) жульничество Нафтогаза в компании с Укргаздобычей и частными компаниями? Может кто-нибудь осветить вопрос? Потому что при таких ценах разговоры некоторых наших политиков о газе внутр. добычи и возможности снизить цену для населения теряют всякий смысл.
1) Уверены, что это дороже импортной цены? Сейчас не 2015 год, цены на нефть и газ взлетели чуть ли не втрое. 2) Я всегда понимал эту искусственно завышенную внутреннюю цену как источник 50%-й рентной платы в бюджет со стороны внутренних газодобытчиков (идущей на субсидии). Во всяком случае, это определенно относилось к Укргаздобыче.
ЛАД написав:Точнее можно? Черги за мол продуктами тоже помню, сам стоял за молоком для ребёнка. Но это уже 1988. Т.е. это уже развал Союза и то, о чём пишет buratinyo.
buratinyo взагалі то написав про черги в 90-ті, поста вже не бачу. Міста в союзі були поділені на 3 категорії по постачанню. Якщо в 1-ій було добре, у другій прийнятно, то в третій, а це райцентри більшість обласних, зовсім інакше. І ще навіть за Брєжнєва ніякої ковбаси по 2.2 у вільному продажі не було. В тому і проявлялась нежиттєздатність системи, що ракети і потужний ВПК не міг замістити продуктів першої і не першої необхідності.
С ЛАДом спорить бесполезно. Советский инженер - это неизлечимо.