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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 5260526152625263

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 795
1. Нет сбережений в валюте
11%
84
2. до 20%
6%
45
3. от 20% до 50%
7%
58
4. от 50% до 75%
14%
111
5. более 75%
63%
497
Всього голосів : 795
Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 07:54

  jump написав:США наполягають на змінах до закону про Антикорупційний суд – Держдепартамент
Сполучені Штати вважають вкрай важливим ухвалення змін до закону про Антикорупційний суд і закликають українських урядовців якнайскоріше ухвалити такі зміни.

https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/27/7184653/


Петюня по привычке хотел облапошить МВФ, но не удалось.
А теперь его все подряд в это лицом тыкают - и сам МВФ, и Европа, и Трансперенси, и США вот присоединились.
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
Shram
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:19

  zzzzzz написав:Сегодня Минфин погашает гривневые ОВГЗ на 456 млн

Аукцион вчера был вяленький , удалось привлечь гривну только по короткому выпуску 98 дней на сумму 955 млн

По факту завтра уйдет ликвидности на 0,5 млрд


Нерезы в понедельник еще на 150 млн.грн скинули ОВГЗ , остаток у нерезов 9,944 млрд

Получается что нерезы уже вышли на остаток , который был до зимнего скачка ?
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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Цікаве порівняння тарифів при купівлі ОВДП

https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
+
https://minfin.com.ua/blogs/lostapiv/116297/
V2
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 08:55

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

Рынок наличных Днепра утром среды (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 27 июня с уровней: доллар – 26,05/26,30 UAH/USD, евро – 30,20/30,70 UAH/EUR, рубль - 0,403/0,425 UAH/RUB.

По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу повысился на 5,0 коп., по предложению поднялся на 10,0 КОП.

Евро по сравнению с 26 июня по спросу и по предложению не изменился.

Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 26 июня по спросу и по предложению не изменился.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду понизилось до отметки $1,1648, поднявшись до $1,1664 на закрытии азиатской сессии форекса и снова опустившись к $1,1657 на открытии торгов в Европе.


Дата: 27 июня 2018 г. на 09.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,17/26,30 UAH/USD
€ – 30,55/30,80 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,416 UAH/RUB


US
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:02

Доброго ранку панове , щось Гагарiна штормить 17/30.

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 09:04

  Перес де Куэльяр написав:Доброго ранку панове , щось Гагарiна штормить 17/30.

*Відправлено з Чату

Вы перехватили гагаринское знамя из рук Чая ?? :D
Человек быстро сходит с ума в толпе, а приходит в себя медленно и в одиночестве
tehno-teplo
 
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